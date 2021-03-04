В России запретят продажу немаркированных ювелирных изделий

Как и планировалось ранее, Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) будет запущена в 2021 году.

Правила ее работы, поирядок подключения к системе и сроки утверждены постановлением Правительства, сообщается на сайте Мнфина России. Ожидается, что эта информационная система сделает рынок драгоценных металлов, камней и изделий из них прозрачным и переведет все существующие бизнес-процессы в цифровой формат. Система ГИИС представляет собой интеграционную платформу, которая поможет перейти на современный эффективный контроль в данной отрасли. Ее основные функции — сбор, хранение, обработка и предоставление информации о происхождении и обращении драгоценных металлов, камней и изделий из них, организация специального учета участников рынка. Для удобства бизнеса предложено максимально комфортное поэтапное подключение к системе. С 1 марта 2021 года открылся доступ к первой части функционала. На первом этапе внедрения системы участники рынка смогут зарегистрироваться в ГИИС и встать на специальный учет, подав заявление в Федеральную пробирную палату. После постановки на специальный учет пользователи могут перерегистрировать карточку специального учета в системе, а также подать заявление на регистрацию именников изготовителя. С 1 сентября 2021 года все операции по специальному учету будут производиться уже в электронном виде: постановка, снятие, внесение изменений. Более широкий функционал, в том числе возможность на добровольной основе нанести двухмерный штрих-код непосредственно на ювелирные изделия, будет доступен с 1 апреля 2021. Продажа немаркированных изделий будет запрещена с 2024 года. Для подключения к ГИИС компаниям необходимо получить электронный ключ и сертификат квалифицированной электронной подписи.

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