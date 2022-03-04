А вдруг пулемёты в контейнерах? Maersk объяснила приостановку отгрузки в Россию

А вдруг пулемёты в контейнерах? Maersk объяснила приостановку отгрузки в Россию
А вдруг пулемёты в контейнерах? Maersk объяснила приостановку отгрузки в Россию
Сегодня, 13:12БизнесФото: Золотой Рог
Один из крупнейших морских перевозчиков — компания Maersk прекратила приём новых заказов на перевозку грузов через порты России. Об этом пишет автор телеграм-канала «Большая логистика».

Компания объясняет своё решение тем, что из-за санкций зарубежные органы контроля выставили требование: организовать проверку товаров, которые следует как в РФ, так и из страны. Это означает, что Maersk придётся проверять транспортные документы отправителей или получателей и лиц компаний на наличие санкционной продукции, товаров двойного назначения.

Чтобы избежать ещё большего скопления грузов в портах России и зарубежных стран, компания решила приостановить приём новых заказов на перевозку через российские порты.

Отметим, ранее Maersk заявила, что с 1 марта приостанавливает морские, воздушные и межконтинентальные железнодорожные перевозки в Россию и из неё. При этом исключением станут гуманитарные грузы — с продовольствием и медикаментами.

Теперь отказали всем категориям грузов.

Отметим, крупнейшая в России частная транспортно-логистическая компания FESCO и входящий в ее состав «Владивостокский морской торговый порт» плотно работали с Maersk. Объёмы сотрудничества с ней в российской компании не афишируют.

При этом в пресс-службе компании заверили, что не фиксирует отказов на бронирование заявок на перевозки грузов, несмотря на введение антироссийских санкций. Объёмы перевозок FESCO, офис которого находится во Владивостоке, даже растут.

— Мы видим увеличение количества запросов от клиентов из Азии на перевозки грузов через Дальний Восток России в связи с ограничениями отправок через порты Новороссийск и Санкт-Петербург, — заявил представитель FESCO.

Сюжеты:
Приморье
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морские портысанкции
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