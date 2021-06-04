Административные проверки проходят в шиномонтажных мастерских во Владивостоке

Административные проверки проходят в шиномонтажных мастерских во Владивостоке
Административные проверки проходят в шиномонтажных мастерских во Владивостоке
Сегодня, 18:30БизнесФото: vlc.ru
Сотрудники администрации устроили проверку шиномонтажных мастерских Владивостока. Специалисты напоминают предпринимателям о необходимости заключения договоров на вывоз и утилизацию покрышек, а также соблюдения санитарного порядка на территориях.

Рейд прошёл 3 июня в Ленинском районе Владивостока. Специалисты проверили шиномонтажные мастерские на улицах Шепеткова, Адмирала Кузнецова и Нейбута.

«Образцово-показательной оказалась только одна компания — на руках у представителя мастерской оказался не только договор на вывоз и утилизацию шин, но также квитанции об оплате этих услуг — по словам специалистов, они служат доказательством того, что работы действительно были выполнены. Санитарное состояние прилегающей территории также не вызвало нареканий», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Противоположная ситуация сложилась на улице Шепеткова — здесь прилегающая территория мастерской превратилась в место хранения отработанных покрышек. Члены рейдовой группы не смогли проверить договор на вывоз и утилизацию шин — дверь оказалась заперта. Предпринимателям направят определение о вызове владельца шиномонтажной мастерской для составления протокола.

«Шиномонтажные мастерские регулярно проверяются специалистами мэрии. Мы обращаем внимание на санитарное состояние прилегающих территорий, а также проверяем договоры на вывоз и утилизацию шин. Кроме этого, ведем с предпринимателями разъяснительную работу, объясняем порядок утилизации. В случае выявления нарушений привлекаем к ответственности», — рассказали в администрации Владивостока.

Стоит отметить, что сотрудники МБУ «Содержание городских территорий» ежедневно собирают покрышки вдоль дорог, с контейнерных площадок, зелёных зон и других точек.

В данный момент администрация заключила дополнительный договор со специализированной компанией на вывоз ещё почти 12 тысяч автопокрышек.

Всего с начала 2021 года с улиц города собрано и передано на утилизацию уже более 22 000 шин.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
БизнесАвтомобилиВладивостокдороги
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