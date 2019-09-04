Инвестиции до сизо доведут

Одна из основных ошибок иностранных инвесторов, желающих работать в ДВ-регионе, - это незнание российского законодательства, убежден генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА. Он полагает, что привлечению бизнеса на Дальний Восток, как отечественного, так и зарубежного, может содействовать специальная нормативно-правовая база, которую еще надо создать, а также уменьшение административного давления на бизнес. Также требуется более жесткий подход органов прокуратуры к нарушениям со стороны правоохранительных органов. Только в 2017 году на территории ДВ-региона прокуроры отменили более 400 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении представителей бизнеса. За первое полугодие 2018 года оспорено 600 незаконных правовых актов, затрагивающих права и свободы предпринимателей и инвесторов. Свое мнение по поводу прессинга бизнеса на Дальнем Востоке Юрий Чайка высказал на сессии «Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке» на сессии IV Восточного экономического форума, состоявшегося во Владивостоке, в сентябре 2018 года. В этом году Генеральный прокурор РФ вновь будет гостем V ВЭФ и не исключено, что он также обратит внимание на непростые взаимоотношения бизнесменов и инвесторов в ДВ регионе. Поскольку нормативно-правовая база, о которой он говорил год назад, так и не создана. Зато уголовные дела в отношении предпринимателей возбуждаются, как и прежде.