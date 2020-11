Инвестиции до сизо доведут

Китайский инвестор, поверивший обещаниям российских властей и вложивший в экономику Приморья миллионы юаней, уже не один год томится в сизо, тогда как следствие по его делу практически не двигается с места

Китайский инвестор, поверивший обещаниям российских властей и вложивший в экономику Приморья миллионы юаней, уже не один год томится в сизо, тогда как следствие по его делу практически не двигается с места КСТАТИ Активы китайца кому-то приглянулись Известный московский адвокат Антон АРАНИБАР, который защищает интересы Шэнь Юнюе, полагает, что следствие более всего интересовалось экономикой предприятий его клиента, чем обстоятельствами дела. - Во время одного из процессуальных действий следователь акцентировал мое внимание на том, что в материалах дела содержится подробнейший перечень активов Шэня: какие доли он имеет в разных предприятиях, какие автомобили, финансовые потоки и другая экономическая информация. И судя по количеству и детализации документов, мне показалось, что имущественные активы Юнюе интересуют следствие гораздо больше, чем остальные аспекты уголовного дела. Особенно учитывая тот факт, что на вопросы, напрямую касающиеся дела, - например, почему в течение четырех месяцев, которые Юнюе находился в СИЗО-2, с ним было произведено всего пару следственных действий, прямого ответа никто не даёт. Также имеются сведения о том, что на Шэня оказывается давление, чтобы получить добровольное согласие на арест всех его активов. Некими лицами цинично расписываются сценарии и варианты развития событий, в случае если он не согласится, - рассказал адвокат представителям СМИ. КРОМЕ ТОГО Закон один – и для инвесторов, и для правоохранителей Одна из основных ошибок иностранных инвесторов, желающих работать в ДВ-регионе, - это незнание российского законодательства, убежден генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА. Он полагает, что привлечению бизнеса на Дальний Восток, как отечественного, так и зарубежного, может содействовать специальная нормативно-правовая база, которую еще надо создать, а также уменьшение административного давления на бизнес. Также требуется более жесткий подход органов прокуратуры к нарушениям со стороны правоохранительных органов. Только в 2017 году на территории ДВ-региона прокуроры отменили более 400 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении представителей бизнеса. За первое полугодие 2018 года оспорено 600 незаконных правовых актов, затрагивающих права и свободы предпринимателей и инвесторов. Свое мнение по поводу прессинга бизнеса на Дальнем Востоке Юрий Чайка высказал на сессии «Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке» на сессии IV Восточного экономического форума, состоявшегося во Владивостоке, в сентябре 2018 года. В этом году Генеральный прокурор РФ вновь будет гостем V ВЭФ и не исключено, что он также обратит внимание на непростые взаимоотношения бизнесменов и инвесторов в ДВ регионе. Поскольку нормативно-правовая база, о которой он говорил год назад, так и не создана. Зато уголовные дела в отношении предпринимателей возбуждаются, как и прежде. На фото: Бизнес Шэнь Юнюе в Уссурийске начинался с торжеств… Фото автора * - имена и фамилии некоторых персонажей изменены. Сергей КОЖИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

