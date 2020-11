Меняем перспективы на достойные зарплаты

Основные траты на содержание населения Дальнего Востока, как в царские и советские времена, должен взять на себя госбюджет - это единственный выход из разворачивающейся в регионе миграционной катастрофы

Основные траты на содержание населения Дальнего Востока, как в царские и советские времена, должен взять на себя госбюджет - это единственный выход из разворачивающейся в регионе миграционной катастрофы КСТАТИ На Дальнем Востоке раздали три Лихтенштейна За три года действия программы «Дальневосточный гектар» россияне получили более 50 тыс. га земель. Эта площадь, например, сопоставима с территорией Андорры или трех Лихтенштейнов, рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. С июня 2016 года, когда вступил в силу закон о дальневосточном гектаре, земли в ДФО получили 77,5 тыс. россиян. Общая площадь предоставленных участков превысила 50 тыс. га. Новоиспеченные собственники чаще всего используют участки под строительство жилья (54%) и сельскохозяйственную деятельность (23%). Также земли берут под проекты, направленные на развитие садоводства, туристической и предпринимательской отраслей, в основном под открытие зон отдыха или торговли. Большинство участков взяли жители дальневосточных регионов. Участники программы довольны скоростью оформления земли, правда, жалуются на трудности с ее освоением. Однако проект пока не выполнил своей миссии: отток населения с Дальнего Востока всё еще продолжается, отмечают эксперты. На верхнем фото: В 2018 году Приморье только по официальной оценке покинуло более 80 тысячи человек. А среди молодежи желание уехать из региона распространено практически повсеместно. Фото Андрея ПОСЬЕТЦЕВА Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

