Меняем перспективы на достойные зарплаты

Меняем перспективы на достойные зарплаты

4 сентября 2019, 09:40
Бизнес
Основные траты на содержание населения Дальнего Востока, как в царские и советские времена, должен взять на себя госбюджет - это единственный выход из разворачивающейся в регионе миграционной катастрофы

Основные траты на содержание населения Дальнего Востока, как в царские и советские времена, должен взять на себя госбюджет - это единственный выход из разворачивающейся в регионе миграционной катастрофы

КСТАТИ На Дальнем Востоке раздали три Лихтенштейна

За три года действия программы «Дальневосточный гектар» россияне получили более 50 тыс. га земель. Эта площадь, например, сопоставима с территорией Андорры или трех Лихтенштейнов, рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. С июня 2016 года, когда вступил в силу закон о дальневосточном гектаре, земли в ДФО получили 77,5 тыс. россиян. Общая площадь предоставленных участков превысила 50 тыс. га. Новоиспеченные собственники чаще всего используют участки под строительство жилья (54%) и сельскохозяйственную деятельность (23%). Также земли берут под проекты, направленные на развитие садоводства, туристической и предпринимательской отраслей, в основном под открытие зон отдыха или торговли. Большинство участков взяли жители дальневосточных регионов. Участники программы довольны скоростью оформления земли, правда, жалуются на трудности с ее освоением. Однако проект пока не выполнил своей миссии: отток населения с Дальнего Востока всё еще продолжается, отмечают эксперты.

На верхнем фото: В 2018 году Приморье только по официальной оценке покинуло более 80 тысячи человек. А среди молодежи желание уехать из региона распространено практически повсеместно. Фото Андрея ПОСЬЕТЦЕВА

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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