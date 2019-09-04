Меняем перспективы на достойные зарплаты

За три года действия программы «Дальневосточный гектар» россияне получили более 50 тыс. га земель. Эта площадь, например, сопоставима с территорией Андорры или трех Лихтенштейнов, рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. С июня 2016 года, когда вступил в силу закон о дальневосточном гектаре, земли в ДФО получили 77,5 тыс. россиян. Общая площадь предоставленных участков превысила 50 тыс. га. Новоиспеченные собственники чаще всего используют участки под строительство жилья (54%) и сельскохозяйственную деятельность (23%). Также земли берут под проекты, направленные на развитие садоводства, туристической и предпринимательской отраслей, в основном под открытие зон отдыха или торговли. Большинство участков взяли жители дальневосточных регионов. Участники программы довольны скоростью оформления земли, правда, жалуются на трудности с ее освоением. Однако проект пока не выполнил своей миссии: отток населения с Дальнего Востока всё еще продолжается, отмечают эксперты.