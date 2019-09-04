Определены "Экспортеры года" в Дальневосточном федеральном округе

Победителями в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» стала ООО «Компания Карви» по производству оконных систем, которые экспортируются в Японию. В категории «крупный бизнес» победила компания-производитель вертолетов «У-УАЗ», поставляющая свою продукцию на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки. Данная компания была также отмечена первым местом в номинации «Новая география».