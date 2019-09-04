В Приморье построят еще один угольный порт

В Приморье построят еще один угольный порт

4 сентября 2019, 11:50
Бизнес
Тем самым Монголия получит выход к морю, а регион налоги и рабочие места

Тем самым Монголия получит выход к морю, а регион налоги и рабочие места

Монголия станет партнером Транспортной группы FESCO в проекте по строительству в порту Зарубино нового угольного терминала для перевалки монгольского угля в АТР.

Для реализации проекта FESCO cоздаст совместное предприятие с монгольской угледобывающей компанией «Эрдэнэс-Таван Толгой». Новая компания собирается получить статус резидента Свободного порта Владивосток.

На данный момент уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

«Мы благодарны российской стороне за возможность использования ее дальневосточных морских портов. Таким образом, у нас открылась возможность выхода к морю. Такая возможность нам представилась с подписанием в 2018 году межправительственного соглашения о транзитных перевозках по железным дорогам», - сообщил президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА по итогам встречи с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Напомним, что ранее угольный терминал в порту «Восточный» планировала построить группа «Сумма». Она же заявляла проект «Большой порт Зарубино» в расчете на Китай.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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