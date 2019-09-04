В Приморье построят еще один угольный порт

«Мы благодарны российской стороне за возможность использования ее дальневосточных морских портов. Таким образом, у нас открылась возможность выхода к морю. Такая возможность нам представилась с подписанием в 2018 году межправительственного соглашения о транзитных перевозках по железным дорогам», - сообщил президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА по итогам встречи с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.