В Приморье появилась сеть электроАЗС

Напомним, что АО «ФСК ЕЭС» еще два года назад во Время Восточного экономического форума (ВЭФ) с помпой открыло в кампусе ДВФУ на острове Русский свой зарядный комплекс для электромобилей. Только вот опробовать новинку приморцам толком и не дали – после завершения форума оборудование было свернуто.