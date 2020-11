Валерий Калюжный: ВЭФ - это хороший повод привлечь постоянное внимание к Владивостоку

Валерий Калюжный, предприниматель, президент бизнес-клуба "Авангард" и руководитель комитета по инвестиционной деятельности и инновациям Приморского регионального отделения "Деловой России", рассуждает о значении ВЭФ для нашего региона.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября, и будет посвящен развитию экономических связей российского бизнеса с ведущими экономиками АТР. Валерий Калюжный, предприниматель, Президент бизнес-клуба «Авангард» и руководитель комитета по инвестиционной деятельности и инновациям Приморского регионального отделения «Деловой России», рассуждает о значении Восточного экономического форума для нашего региона. «ВЭФ имеет большое значение, прежде всего потому, что он дает возможность привлечь внимание к нашему городу и региону. В этом году будет своеобразный юбилей – форум проводится в пятый раз. Это само по себе неплохо, поскольку уже задает регулярность проведения такого мероприятия в столице Дальнего Востока. Эксперт отмечает, что ВЭФ нынешнего года должен обеспечить развитие диалога между российским бизнесом и деловой сферой Тихоокеанской Азии по новым направлениям. «Хотелось бы отметить, что в рамках ВЭФ этого года будут развернуты новые тематические линии общения, которые имеют важнейшее значение для экономического развития Дальнего Востока и привлечения сюда инвестиций. Если на предыдущих форумах работа строилась больше в форме презентации проектов и рассказе о возможностях инвестирования в нашу экономику, то в этом году запланированы двухсторонние диалоги с крупнейшими экономиками либо международными организациями экономического профиля. Будут проводиться бизнес-диалоги с Китаем, Японией, Индией, Республикой Корея и странами АСЕАН – это те самые знаменитые «азиатские драконы», у которых мы можем многому поучиться в части привлечения иностранных инвестиций и развития экспортно-ориентированной модели экономического развития. Также будет обсуждаться использование мероприятий в сфере культуры и спорта для расширения международного экономического сотрудничества в рамках стратегии «Разворота на Восток» и увеличения российского экспорта в страны АТР. Я уверен, что такой ресурс на уровне Приморского края еще только предстоит серьезно развивать, и сегодня он пока задействован в меньшей степени, чем хотелось бы, и чем это необходимо для развития региона» – уверен эксперт. Отвечая на вопросы, Валерий Владимирович отметил, что основная повестка Форума – экономическая – в той или иной степени будет затрагивать те перспективные направления развития хозяйственного комплекса региона, которые важны сегодня. Эксперт считает, что на сегодняшний день для развития Приморья нужно повышать инвестиционную привлекательность, сконцентрировавшись на трех основных составляющих – административных процедурах, информационной работе и активизации рабочих контактов с предпринимательским сообществом ведущих экономик АТР, повышении общей корпоративной культуры и делового климата. «Что касается административных вопросов, на которые указывают многие предприниматели – это прежде всего сложности с получением земли, недостаточность развития инфраструктуры, проблемы выбора кадров, а также долговременность многих административных процедур, с которыми сталкивается бизнес – речь идет о получении различных разрешений, согласований, и так далее. Тут еще многое нужно улучшать, и я считаю, что Владивосток как столица Дальнего Востока должен быть примером в этом отношении. Информационная работа важна для того, чтобы бизнес иностранных государств мог более полно понимать суть нашего региона и те возможности, которые есть здесь – ведь пока нас узнают только по очень ограниченной товарной номенклатуре – к примеру, кондитерским изделиям, хотя ведь есть не так уж мало товаров, за счет которых мы можем «делать себе имя» в АТР – взять хотя бы продукцию из приморских дикоросов, а также меда – сегодня таких товаров крайне мало, а ведь они востребованы очень широко – от гастрономии до медицины и здорового образа жизни. Ну и рабочие контакты с иностранным бизнесом – они должны развиваться постоянно, мы стараемся активно вести такую работу через консульские учреждения во Владивостоке, находить новых потенциальных партнеров и коллег в деловой среде. Более активно должны работать профессиональные организации бизнеса, консолидируя предпринимательское сообщество Дальнего Востока и развивая его контакты с иностранными бизнесменами и инвесторами, сегодня хороший пример в этом отношении - «Деловая Россия»» - отметил предприниматель. Эксперт уверен, что большое значение имеет повышение технологичности региональной экономики, использование инноваций и разработка стартапов, которые у нас здесь, на Дальнем Востоке, пока применяются крайне слабо. «Мы заключили соглашение о взаимодействии с Дальневосточным отделением российской Академии наук, и работаем с ведущими научными институтами Дальнего Востока. Пока есть ощутимая проблема – нет условий для монетизации научных разработок, их внедрения на уровне бизнеса и производства. Тут остаточно много проблем – к примеру, право собственности на научные разработки и технологии, нужно создать механизмы урегулирования таких процедур, которые должны реализовываться быстро, а инвестор – видеть, что ему нужно пройти столько-то административных согласований, и на это уйдет столько-то времени. Пока этого нет, а многие разработки – к примеру, БАДы и пищевые добавки из морепродуктов и дикоросов Уссурийской тайги, продукция марикультуры, океанотехника и технологии работы в море, в том числе на океанских глубинах – все это может быть достаточно быстро капитализировано и внедрено с участием азиатских инвесторов, на это есть спрос в АТР но пока нет системы «рахзработчик-инвестор-производство-реализация». Сегодня мы в бизнес-клубе «Авангард» и на уровне Приморского регионального отделения «Деловой России» как одной из ведущих бизнес-организаций нашей страны много делаем для того, чтобы в нашем регионе стало больше возможностей для трансфера технологий и создания инновационной экономики» - отметил Валерий Калюжный. По мнению эксперта, привлечение инвестиций на Дальний Восток невозможно не только без развития экономики, но и без повышения качества жизни, улучшения социальной инфраструктуры региона. «Большое значение имеет создание условий для улучшения качества жизни здесь. К примеру, мы разработали проект «Скала», который предусматривает создание в черте Владивостока уникального комплекса для занятий физкультурой, спортом и оздоровительных практик, там же будет «экспертиментариум» - центр развития инноваций и творчества, а также так называемый «город профессий» для детей и юношества. Именно такие проекты и должны становиться «визиткой» региона для потенциальных инвесторов, которые будут видеть, что здесь создаются условия не только для роста количества хозяйственных проектов, но и для улучшения социальной сферы, повышения качества жизни людей, а ведь это – одна из составляющих любой современной экономики. Нынешнее же положение вещей пока далеко от идеала – к примеру, по обнародованным недавно результатам исследований, проведенных агентством Zoom Market, Владивосток вошел в топ-15 грязных российских городов. А как показали исследования федерального портала Domofond.ru, приморцы находятся на третьем месте из 84 субъектов РФ по мечтам о переезде в другие регионы страны. Такие желания посещают около 57% жителей региона. Поэтому важно, что активно на ВЭФ планируется обсуждать экологию региона – это ведь тоже, с одной стороны, сфера где бизнес может активно проявить себя, а с другой стороны то, что касается всех и каждого, а в современном глобальном мире экология вообще все больше и больше становится связующим звеном между странами…» - подчеркнул Калюжный. Резюмируя, Валерий Калюжный отметил, что один из основных позитивных результатов существования ВЭФ – это повышение известности Владивостока в Азиатско-тихоокеанском регионе. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы уже в ближайшее время наполнить реальным содержанием взаимодействие с ведущими экономиками АТР. Это нужно как для привлечения сюда инвестиций, так и для развития здесь конкурентноспособных экспортно-ориентированных производств. «Те исследования, которые мы проводим сегодня, показывают, что реальный интерес азиатского бизнеса к Дальнему Востоку России достаточно высок, но не всегда предприниматели АТР уверены в том, что смогут быстро и безопасно развивать здесь свои проекты» - отметил Калюжный. В целом эксперт считает, что нужно как можно активней заниматься имиджевым позиционированием выигрышных сторон и потенциала региональной экономики, сконцентрировавшись на экспортно-ориентированных товарах, туризме, а также технологиях развития городской среды, включая экологические вопросы. Все это поможет развить инвестиционную привлекательность региона и улучшить его восприятие в глазах потенциальных партнеров их ведущих экономик АТР. «Пока, к сожалению, восприятие нашей, российской и приморской, деловой сферы базируется на многих стереотипах, которые к реальной жизни не имеют отношения. Да и статистика пока свидетельствует о проблемах – к примеру, по данным РБК сегодня в России растёт число объявлений о продаже готового бизнеса. В сравнении с прошлым годом, объёмы предложения выросли на 27%. При этом уровень запросов на покупку бизнеса увеличился лишь на 6%. Это говорит о том, что предпринимательское сообщество сегодня находится в зоне риска. А изменить ситуацию можно, к примеру, создавая условия для того, чтобы те же предприниматели, которые приехали сюда на ВЭФ, через некоторое время вернулись уже в качестве обычных туристов и посмотрели на город, край, регион, обычную жизнь – это поможет более точно ориентироваться у нас здесь. Конечно же, туризм – это та сфера, где нам еще надо работать и работать. И это – часть той стратегии наших действий по развитию региона и его интеграции в АТР, которую еще предстоит реализовать…» - уверен Калюжный. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

