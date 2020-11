Владивосток наводит порядок

Такого августа краевая столица не помнит давно

Такого августа краевая столица не помнит давно Во Владивостоке продолжаются работы по ликвидации последствий проливных дождей, обрушившихся на город на минувшей неделе. Дорожные службы очищают от наносов грунта и мусора проезжую часть и тротуары, убирают поваленные деревья, прочищают ливневки. Работы ведутся и днем, и ночью. Такого августа город не помнит давно – за месяц на краевой центр обрушилось 2,5 месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены улицы, на ряде участков сошли сели, на дороги вынесло водой, камни и грунт с сопок и косогоров, разрушено несколько подпорных стен. В пригородной зоне подтопило более сотни частных домовладений. Размыло дорогу к поселку Береговое на мысе Песчаный. В связи со сложившейся ситуацией 28 августа во Владивостоке был объявлен режим ЧС, который будет действовать до полной ликвидации последствий стихии. Все эти дни в круглосуточном режиме работают комплексные бригады муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий», укомплектованные погрузчиками, самосвалами, тракторами и другой техникой. Особое внимание уделялось прочистке системы ливневой канализации. Глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК лично контролировал работу всех структурных подразделений, ответственных за жизнеобеспечение города. Количество выпавших осадков считается критически опасным метеорологическим явлением. Ситуацию усугубляет плачевное состояние системы ливневой канализации. Тем не менее благодаря тому что только в этом году был проведен ремонт системы на 17 участках, промыты и прочищены километры труб, лотков и дождеприемников, на большинстве участков ливневка со своей задачей справлялась. «Сухими» на этот раз остался целый ряд участков, которые раньше регулярно затапливался. Ускорить сброс воды помогали оперативные бригады МБУ «Содержание городских территорий», которые в самых критических местах поднимали решетки ливневой канализации. Однако полностью избежать затопления без новой системы ливневой канализации невозможно. Особенно, когда за каких-то пару часов выпадает сверхнормативное количество осадков. «Первоочередная задача – устранить последствия непогоды, составить перечни объектов, куда с наступлением благоприятных условий выйдет спецтехника для восстановительного ремонта дорог. Затем предстоит большая работа - необходимо провести анализ и посчитать, сколько будет стоить замена старых и строительство новых сетей ливневой канализации. Это большая и дорогая работа, но это надо делать», - подчеркнул Олег Гуменюк. Кроме того, сотрудники мэрии выезжали в район Спутника, где оказались подтопленными дома: здесь идет обход подворий, составляются необходимые документы, после чего будет решаться вопрос выплаты компенсаций. Дорожные службы оперативно начали восстанавливать дорогу к Береговому. Планируется, что уже во вторник проезд будет открыт. Как сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии, по причине того, что не только август, но и все лето в этом году было достаточно дождливым, ремонт дорог отстает от графика. С наступлением благоприятной погоды дорожникам Владивостока придется работать ускоренными темпами. На фото: Глава города встретился с жителями подтопленных домов в районе Спутника. Фото vlc.ru Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter