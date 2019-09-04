Владивосток наводит порядок

Количество выпавших осадков считается критически опасным метеорологическим явлением. Ситуацию усугубляет плачевное состояние системы ливневой канализации. Тем не менее благодаря тому что только в этом году был проведен ремонт системы на 17 участках, промыты и прочищены километры труб, лотков и дождеприемников, на большинстве участков ливневка со своей задачей справлялась. «Сухими» на этот раз остался целый ряд участков, которые раньше регулярно затапливался. Ускорить сброс воды помогали оперативные бригады МБУ «Содержание городских территорий», которые в самых критических местах поднимали решетки ливневой канализации. Однако полностью избежать затопления без новой системы ливневой канализации невозможно. Особенно, когда за каких-то пару часов выпадает сверхнормативное количество осадков.