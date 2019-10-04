Арктическая птицефабрика откроется на "дальневосточном гектаре"

"Я оформил 0,7 гектара, чтобы открыть птицефабрику. Мы живем в отдаленном регионе, где большинство продуктов завозится с "большой земли" либо самолётом, либо по морскому пути в период навигации. Естественно, это сильно влияет на цену продуктов. Я же хочу начать производство яйца и курятины прямо здесь, в Певеке", - рассказывает получатель "дальневосточного гектара" Алексей Корепов. "До конца года на моём участке заработает птицефабрика – для начала мы планируем завести 1,5 тысячи голов птицы, но в перспективе будем наращивать поголовье". На участке уже готово здание птицефабрики, ведется монтаж оборудования, закуплены все необходимые ресурсы для старта проекта. Энергетическая компания, согласно договору с предпринимателем, прокладывает линию электропередач к участку. После завершения работ Алексей собирается привезти птицу на фабрику – это планируется сделать до конца текущего года. "Проект стал возможен благодаря программе "Дальневосточный гектар" и действующим мерам поддержки. Полагаю, моя птицефабрика станет одной из самых северных в России, ведь это 69 широта", - подчеркнул он.