Арктическая птицефабрика откроется на "дальневосточном гектаре"

До конца года неподалёку от Певека появится новая птицефабрика Предприятие строится на "дальневосточных гектарах", которые специально для этого взял местный житель Алексей Корепов. Предприниматель разработал бизнес-план и выиграл гранты на сумму около 2 миллионов рублей, а также воспользовался программой льготного кредитования получателей "дальневосточных гектаров" от МСП Банка на сумму 8 миллионов рублей под процентную ставку в 8,5%. Своими планами по развитию проекта Алексей поделился с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. "Я оформил 0,7 гектара, чтобы открыть птицефабрику. Мы живем в отдаленном регионе, где большинство продуктов завозится с "большой земли" либо самолётом, либо по морскому пути в период навигации. Естественно, это сильно влияет на цену продуктов. Я же хочу начать производство яйца и курятины прямо здесь, в Певеке", - рассказывает получатель "дальневосточного гектара" Алексей Корепов. "До конца года на моём участке заработает птицефабрика – для начала мы планируем завести 1,5 тысячи голов птицы, но в перспективе будем наращивать поголовье". На участке уже готово здание птицефабрики, ведется монтаж оборудования, закуплены все необходимые ресурсы для старта проекта. Энергетическая компания, согласно договору с предпринимателем, прокладывает линию электропередач к участку. После завершения работ Алексей собирается привезти птицу на фабрику – это планируется сделать до конца текущего года. "Проект стал возможен благодаря программе "Дальневосточный гектар" и действующим мерам поддержки. Полагаю, моя птицефабрика станет одной из самых северных в России, ведь это 69 широта", - подчеркнул он. Напомним, программа "Дальневосточный гектар" предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории "домашнего" региона. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского автономного округа. Журнал "Дальневосточный капитал".

