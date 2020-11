На Русском острове снесли незаконное кафе

Предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу

Предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу Самовольно построенное кафе пошло под снос на мысе Ахлестышева на острове Русский. Демонтаж незаконного объекта был проведен силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока. Как отметили специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района, незаконная постройка была выявлена в рамках земельного контроля. В связи с тем, что собственник не демонтировал кафе добровольно, комиссия приняла решение о принудительном сносе. «Демонтированные объекты вывозят на склад временного хранения. Получить своё имущество владельцы смогут, оплатив стоимость демонтажа и хранения», – подчеркнули в АТУ Фрунзенского района. Отметим, что ежедневно Владивосток избавляется от незаконных объектов. Под снос идут торговые павильоны и палатки, рекламные конструкции, заборы, шлагбаумы и другие самовольно установленные объекты - всё, что стоит незаконно и портит облик города. Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу. Фото – АТУ Фрунзенского района Журнал "Дальневосточный капитал".

