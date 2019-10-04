На Русском острове снесли незаконное кафе

Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу. Фото – АТУ Фрунзенского района