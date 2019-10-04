Новая практика: Жителям Владивостока предлагают убирать свои дворы

Новая практика: Жителям Владивостока предлагают убирать свои дворы

4 октября 2019, 09:42
Бизнес
В зиму город должен войти чистым и ухоженным

В зиму город должен войти чистым и ухоженным

Управляющие компании Владивостока приводят в порядок придомовые территории, подвалы и чердаки, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока. В период осенней уборки управляющие компании своими силами проводят уборку на чердаках и в подвалах, а также по возможности завозят свежий песок в песочницы на детских площадках. Также во Владивостоке активизируется работа по удалению самовольно размещенных объявлений, надписей и изображений на фасадах жилых домов. Все управляющие компании города принимают участие в месячнике по благоустройству, объявленном главой Владивостока. А жителям города предлагают выходить на субботники и убирать дворы, высаживать деревья, кустарники и цветы. «Надеемся, что владивостокцы примут участие в осенней уборке любимого города, - подчеркнул глава Владивостока Олег Гуменюк. – Это новая для нас практика, но мы планируем сделать ее постоянной. В зиму город должен войти чистым и ухоженным». Месячник по благоустройству и санитарной очистке города продлится до 27 октября. Фото из архива

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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