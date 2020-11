Соцответственность Русской Рыбопромышленной Компании отметил губернатор Приморья

XIV Международный конгресс рыбаков, который проходит во Владивостоке 3-4 октября, начал свою работу с церемонии награждения

XIV Международный конгресс рыбаков, который проходит во Владивостоке 3-4 октября, начал свою работу с церемонии награждения. На пленарном заседании, посвященном развитию отрасли в 2020 году, глава Приморья Олег Кожемяко отметил социальный вклад рыбопромышленников. Коллективу Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) за активное участие в реализации программы «Приморская рыба» вручена благодарность губернатора «Приморская рыба» - один из ярких социальных проектов, инициированных главой региона Олегом Кожемяко на предыдущем конгрессе рыбаков. 2 ноября 2018 года продукция по доступным ценам пришла в торговые сети Приморья. Компании поставляют рыбу по себестоимости, а торговые сети и розничные магазины не превышают наценку 15-20%. Жители региона проявили неподдельный интерес к социальному проекту: с начала ее действия реализовано более 2,5 тысяч тонн рыбной продукции. С начала социальной программы «Приморская рыба» Русской Рыбопромышленной Компанией отгружено более 100 тонн продукции. В магазины Приморья регулярно поставляется высококачественная, а теперь и доступная белая рыба. Стоит отметить, что она перерабатывается прямо на борту судна и сохраняет все свои полезные свойства, поскольку применяется технология быстрой заморозки. С момента вылова до поступления на прилавки магазина компания контролирует качество производимой продукции. РРПК видит свою миссию в том, чтобы сделать эту полезную для здоровья и экологически чистую белую рыбу доступной в первую очередь для российского потребителя. «Мы живем и работаем на Дальнем Востоке, здесь наш дом, поэтому мы должны заботится о его благополучии и развитии. Жители нашего региона, и страны в целом, должны не только знать, что минтай является уникальной полезной рыбой, но и в полной мере употреблять этот продукт. Мы надеемся, что наша продукция станет эталоном качества и истинного вкуса минтая», - сказал директор Дальневосточного дивизиона РРПК Виктор Литвиненко. Отметим, на Восточном экономическом форуме регионы Дальнего Востока угощали гостей разнообразными блюдами из монопродуктов. Приморский край был представлен продукцией РРПК – минтаем. Блюда из экологически чистой и полезной рыбы покорили сердца всех дегустаторов. В 2020 году РРПК планирует завершить в Приморье строительство завода «Русский минтай». Основной продукцией завода станет филе и фарш минтая, которые можно будет приобрести в магазинах края. Таким образом будет создан полный цикл производства качественной продукции. Сегодня компания располагает правами на добычу более 300 тысяч тонн рыбы в год. После ввода в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит дополнительные квоты на добычу еще 14,5 тысяч тонн минтая и сельди. Газета "Золотой Рог", Владивосток

