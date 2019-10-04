Соцответственность Русской Рыбопромышленной Компании отметил губернатор Приморья

«Мы живем и работаем на Дальнем Востоке, здесь наш дом, поэтому мы должны заботится о его благополучии и развитии. Жители нашего региона, и страны в целом, должны не только знать, что минтай является уникальной полезной рыбой, но и в полной мере употреблять этот продукт. Мы надеемся, что наша продукция станет эталоном качества и истинного вкуса минтая», - сказал директор Дальневосточного дивизиона РРПК Виктор Литвиненко.