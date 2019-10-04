Tele2 отметила двукратный рост пользователей сервиса "Путешествия"

«Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 создает экосистему цифровых услуг для своих клиентов и поддерживает их стиль жизни. Путешествия – один из любимых вариантов досуга наших абонентов, что подтверждает статистика: количество путешествующих клиентов Tele2 растет каждый год. Этим летом число абонентов оператора, выехавших за границу, увеличилось на 20%. Тем, кто любит открывать новые места и получать от поездок максимум, придется по душе сервис «Путешествия». Его пользователи могут не только сэкономить на сервисных сборах за покупку билетов и бронирование туров, но и получить кешбэк. Он сделает жизнь абонентов приятнее и поможет Tele2 оставаться любимым оператором связи».