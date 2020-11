Tele2 отметила двукратный рост пользователей сервиса "Путешествия"

Tele2 подводит итоги работы сервиса "Путешествия" за летний период

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы сервиса «Путешествия» за летний период. Сервис помогает найти лучшие цены на туры, отели и авиабилеты. В июне-августе 2019 года 78% пользователей онлайн-платформы отправились в поездки по России, а количество клиентов сервиса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло вдвое. Сервис «Путешествия» работает по принципу агрегатора и позволяет найти лучшие предложения на сайтах компаний-партнеров. Поисковик сравнивает цены множества источников с учетом акций и спецпредложений. Путешественники могут без комиссии приобрести авиабилеты и туры, забронировать отель по выгодным ценам, а также оформить страховку для выезда за границу. Онлайн-платформа доступна не только клиентам Tele2, но и всем любителям путешествий. Однако кешбэк за покупки получают только абоненты оператора: 1% от стоимости авиабилетов и до 4% от стоимости отелей и туров возвращаются на счет мобильного телефона. Общий размер полученного клиентами оператора кешбэка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14%. Самый большой кешбэк за лето 2019 года заработал клиент Tele2 из Санкт-Петербурга: за покупку билетов в отпуск он получил более 3 500 рублей. В июне-августе 78% пользователей онлайн-платформы отправились в поездки по России, что на 5 п. п. выше показателя прошлого года. Чаще всего клиенты путешествовали в Краснодарский край. Пользователи сервиса из Москвы предпочитали Санкт-Петербург и Екатеринбург. Активнее всех сервисом «Путешествия» пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани и Иркутска – на эти регионы приходится 70% клиентов. Женщины занимались планированием поездок чаще: они совершили более половины покупок. Для отдыха с маленькими детьми пользователи сервиса чаще всего выбирали западное и восточное побережье Крыма (Евпатория, Черноморское, Феодосия, Коктебель, Судак), Краснодарский край (Анапа и поселок Витязево), а также курорты на Азовском море (Ейск и станица Голубицкая). Средний чек на бронирование отеля составил около 25 000 рублей. Наиболее популярными заграничными направлениями путешествий у пользователей сервиса «Путешествия» стали Самарканд, Тель-Авив, Ларнака и Афины. Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2: «Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 создает экосистему цифровых услуг для своих клиентов и поддерживает их стиль жизни. Путешествия – один из любимых вариантов досуга наших абонентов, что подтверждает статистика: количество путешествующих клиентов Tele2 растет каждый год. Этим летом число абонентов оператора, выехавших за границу, увеличилось на 20%. Тем, кто любит открывать новые места и получать от поездок максимум, придется по душе сервис «Путешествия». Его пользователи могут не только сэкономить на сервисных сборах за покупку билетов и бронирование туров, но и получить кешбэк. Он сделает жизнь абонентов приятнее и поможет Tele2 оставаться любимым оператором связи». Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter