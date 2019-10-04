Товаропроизводителей Приморья ждут на ярмарке в Москве

Досье «Золотого Рога»: Дальневосточная ярмарка пройдет в Москве со 2 по 8 декабря в третий раз пройдет. В этом году Ярмарка проводится на Новом Арбате на всем протяжении главной туристической улицы Москвы. Ожидается, что ярмарку посетят до 70 тысяч посетителей. Ассортимент торговых шале обещает быть еще более богатым и разнообразным, чем в прошлые годы. Посетители Ярмарки смогут приобрести привезенные с Дальнего Востока морепродукты, рыбу, которую невозможно найти в московских магазинах, чайные сборы из таежных ягод и трав (более 20 наименований), сувениры и крафтовые изделия народных промыслов.