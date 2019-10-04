Управляющую компанию специально для приморских инвесторов создали во Владивостоке

"Сегодня в рамках созданной системы управления десять наших дочерних обществ обладают всеми полномочиями для взаимодействия с инвесторами в режиме единого окна, контроля реализации проектов резидентов, выстраивания отношений с муниципальными и региональными властями, – подчеркнул генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев. – Кроме того, мы ведем постоянную работу над расширением спектра услуг для инвесторов, разрабатываем и внедряем новые меры поддержки бизнеса".