Управляющую компанию специально для приморских инвесторов создали во Владивостоке

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и АО "Корпорация развития Приморского края" учредили во Владивостоке "Управляющую компанию территорий опережающего социально-экономического развития в Приморском крае" В управление ООО "УК ТОР "Приморье" переданы территории опережающего развития "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень", "Нефтехимический". Кроме того, дочернее общество АО "КРДВ" будет сопровождать резидентов свободного порта Владивосток в Приморском крае. Задача управляющей компании – способствовать установлению единых стандартов деятельности преференциальных режимов на всей территории макрорегиона и повышению качества сопровождения резидентов и потенциальных инвесторов. Являясь единым центром предоставления услуг и сервисов Корпорации развития Дальнего Востока, УК ТОР "Приморье" совместно с краевыми органами государственной власти будет способствовать оперативному решению вопросов резидентов ТОР и СПВ и потенциальных инвесторов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Сегодня в рамках созданной системы управления десять наших дочерних обществ обладают всеми полномочиями для взаимодействия с инвесторами в режиме единого окна, контроля реализации проектов резидентов, выстраивания отношений с муниципальными и региональными властями, – подчеркнул генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев. – Кроме того, мы ведем постоянную работу над расширением спектра услуг для инвесторов, разрабатываем и внедряем новые меры поддержки бизнеса". Напомним, на сегодняшний день в Приморском крае 1401 резидент ведет инвестиционную деятельность на ТОР и СПВ в рамках соглашений с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Общий объем заявленных инвестиций превышает 1,8 трлн рублей. Реализация проектов позволит создать в крае почти 95 тысяч рабочих мест. В настоящее резиденты ТОР и СПВ запустили 152 проекта, в экономику региона вложено 145,8 млрд руб. инвестиций, создано свыше 15,5 тыс. рабочих мест. Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал".

