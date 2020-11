Хуже, чем ящур

Приморское свиноводство несет потери от особо коварного вируса

Приморское свиноводство несет потери от особо коварного вируса Свиноводческая отрасль Приморского края опять столкнулось с потрясениями, приведшими к большим убыткам на свинофермах. На этот раз, как в общем-то и раньше, причиной массового уничтожения свиней стали вспышки смертельного вируса в хозяйствах нескольких районов. В течение долгого времени Приморье считалось относительно свободной от эпизоотий территорией, чем и было привлекательно для инвестиций в свиноводство. И вот теперь, похоже, все рухнуло - в течение одного года край дважды оказался в зоне распространения вирусов, один из которых опаснее другого. Оба этих вируса во многом схожи по последствиям для свиноферм. Если в начале этого года из-за вспышки ящура были уничтожены порядка 80 тыс. свиней, хотя сам вирус не получил широкого распространения на территории края (вспышки были в основном в местах большой концентрации животных - на крупных свинокомплексах), то нынешняя ситуация отличается тем, что, во-первых, вирус африканской чумы свиней (АЧС), уничтожающий сейчас животных, - новый для наших мест и является гораздо опаснее, чем ящур, во-вторых, пострадавшими стали в основном мелкие свинофермы - личные подсобные хозяйства граждан, частично крестьянско-фермерские хозяйства и малые сельхозпредприятия. Напасть без права на прививку Масштабы количества погибших или уничтоженных ветслужбой зараженных животных выглядят сегодня не столь впечатляющими, как это было в январе. Специалисты говорят, что уничтожено сейчас около 4 тыс. голов. Но сам вирус был зафиксирован на стольких территориях края, что вовлеченными в эту ситуацию оказалось довольно большое количество частных владельцев животных. При этом никто не может сказать, когда это все прекратится и вирус исчезнет с территории края. Окончательные данные о границах его распространения, как и о количестве пострадавших хозяйств и уничтоженных свиней, пока не ясны. Информация постоянно меняется, увеличивая масштаб беды. Как известно, вирус АЧС особо коварен. При всем том, что для человека не опасен, животным он не оставляет шансов на спасение. Год назад этот вирус добрался до северо-восточных территорий Китая, граничащих, в том числе, с дальневосточной Россией, принеся миллиардные в долларах убытки китайским фермерам. Потери были настолько велики, что повлияли на цены на свинину на мировом рынке. В Приморье уже тогда с опасением ожидали, что вирус АЧС занесет и на нашу территорию. Но этого не случилось. Зато непонятным образом в крае вспыхнула эпизоотия ящура. Стоит отметить, что ящур все же не такое опасное заболевание, как АЧС, поскольку не всегда убивает все поголовье. Просто его уничтожают до последней головы, пресекая распространение вируса. Но главное отличие этих двух смертельных вирусов в том, что против ящура есть вакцина, а значит защитить животное от заражения можно, потратив дополнительные деньги на вакцинацию. От АЧС такого средства не существует. Несмотря на огромные деньги, брошенные на изучение этого явления во многих странах мира, в том числе в Китае, результата пока нет. Собственно, поэтому ветеринарам остается только одно средство борьбы с вирусом - в местах обнаруженных очагов выставлять санитарные кордоны, ограничивать движение и уничтожать на территории все поголовье. В дополнение к этим мерам губернатор края Олег КОЖЕМЯКО подписал постановление, которым был введен тотальный запрет на охоту на кабанов. Как пояснил это решение главный ветеринарный врач края Дмитрий КУЗИН, у кабана признаки болезни могут проявиться через несколько дней после заражения. Охотник может просто не понять, что его добыча опасна для домашнего поголовья. При этом иммунитет у животных не формируется, смертность практически стопроцентная. Вирус прекрасно себя чувствует зимой, при замораживании. Голодные кабаны поедают своих мертвых сородичей, заражаясь таким образом. На зимний период ветеринары ожидают ухудшение ситуации с распространением вируса. «Безвизовый» переход Сегодня очаги обнаружены на территориях Пограничного, Красноармейского, Дальнереченского, Ханкайского, Надеждинского, Пожарского районов, городов Дальнереченск и Лесозаводск. Все эти районы граничат с Китаем. Поэтому среди основных версий причин распространения вируса - миграция диких кабанов из соседней страны. Не исключают специалисты и вариант заноса вируса на колесах автомобиля из того же Китая. - У нас первый карантин был объявлен в августе, когда зафиксировали вспышку недалеко от границы в районе автоперехода, - рассказывают специалисты в Пограничном районе. - Тогда этот очаг затронул села Духовское, Барабаш-Левада, Рубиновку. И когда до снятия карантина оставалось всего три дня, был обнаружен еще один очаг, потом еще. В итоге, карантин сняли только в октябре. Столько времени в районе действовали ограничительные меры. В селах пришлось полностью вырезать поголовье в личных подсобных хозяйствах и в некоторых крестьянско-фермерских. Не затронул вирус только два села – Сергеевку и Нестеровку. Затем вирус был обнаружен в Новоселище Ханкайского района. А дальше – в Комиссарово, Камень-Рыболове, Астраханке и других селах. Как рассказали специалисты этого района, на его территории было вырезано все поголовье у населения, пострадало и крестьянско-фермерское хозяйство. И даже одно сельхозпредприятие с китайским капиталом, где было уничтожено более 900 голов. Похожая картина и на других территориях края, где были обнаружены очаги. Как выжить частнику? В то же время, по словам специалистов, Минсельхозом РФ рекомендовано в регионах неблагополучных по АЧС те хозяйства, которые не могут обеспечить определенный уровень биологической защиты своих свиноферм, ликвидировать методом перевода их на альтернативные виды животноводства. Понятно, что обеспечить требуемую защиту не смогут маленькие фермы, прежде всего, в личных подсобных хозяйствах. Они-то и считаются потенциальными переносчиками вируса, поскольку именно там, как правило, распространено выгульное содержание животных. Собственно, сегодняшнее тотальное уничтожение свиней в ЛПХ явно не останется без последствий. И вернутся ли частные хозяйства к практике содержания свиней в том же количестве после всех этих событий, не известно. Фактически, сегодняшняя ситуация может привести к уничтожению целого сегмента в местном свиноводстве, чего с опасением ожидали многие в крае с самого начала реализации здесь крупных свиноводческих проектов. В соседних странах пошли на крайние меры, чтобы избежать таких колоссальных потерь от заноса вируса. «По-хорошему нужно было дать распоряжение выбить дикого кабана, как это сделали в Южной Корее, - поделился своим мнением с «Золотым Рогом» один из приморских специалистов. – В этой стране развито промышленное свиноводство, и им было выгоднее таким образом защитить отрасль. Биологические риски – это плохо управляемые риски, ими сложнее управлять, чем финансовыми. Ситуацию невозможно спрогнозировать, тем более на трансграничной территории. А у нас под боком такая антисанитария азиатская. Для того, чтобы управлять этими процессами, нужно дикую фауну зачистить. Но мы этого сделать не можем потому, что у нас есть проекты по сохранению тигра, леопарда. А дикий кабан – это пища для этих животных. Да и любят к нам приезжать большие начальники отдохнуть и поохотиться. Поэтому если все останется так, как есть, будут эпизоотии у нас регулярными». Последствия этих эпизоотий для сельского хозяйства края, в том числе для завоевания новых рынков за рубежом, могут оказаться крайне неприятными для приморских сельхозпроизводителей. Ведь покупатели стараются избегать продукции из неблагополучных с точки зрения эпизоотий территорий. Понятно, что китайский рынок едва ли остро отреагирует на этот фактор, так как Китай сам в этом отношении - крайне неблагополучная территория. Но вот японский и корейский рынки, куда в последнее время так стремились приморские поставщики, более требовательны к поставляемой продукции. Уже сейчас, по некоторым данным, появились некоторые новые проблемы при вывозе на эти рынки продукции, причем не только животноводческой. Прилавки полны А между тем, дефицита свинины в крае нет. Правда, до сих пор не восстановлено производство мяса в крупных свинокомплексах после вспышки ящура. Как известно, маточное поголовье было завезено только в спасский свинокомплекс компании «Мерси Трейд», продукция которого в продаже ожидается в январе. Компания «Русагро», также пострадавшая от эпизоотии ящура в начале этого года, пока не завозила нового поголовья. На прилавки магазинов края сейчас поставляют продукцию три небольших местных свинокомплекса. Роста цен на мясо свинины в связи с понесенными потерями поголовья пока не отмечено. Во Владивостоке, как и все последние годы с момента выхода на рынок спасского свинокомплекса, охлажденное мясо свинины можно купить по 240 рублей за кг. ОДНАКО Роберт ТАУТИЕВ, глава крестьянско-фермерского хозяйства в Пограничном районе: - В нашем хозяйстве было 250 голов свиней и по распоряжению губернатора забили их всех. Обещали выплатить компенсацию – частникам по 260 рублей за кг, фермерам – по 146 рублей за кг. Но уже три месяца прошло, а мы не получили никаких денег. А нам нужно выплачивать долги, рассчитываться с банком за кредиты, с поставщиками пестицидов. Это государство может задерживать нам выплаты, а мы не можем, иначе понесем еще больше потерь. Наши животные все были здоровы. И мы бы уже рассчитались с долгами, если бы продали мясо. На фото: Пресловутый карантин обходится фермерам в копеечку. Фото из архива Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

