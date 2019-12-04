Известная строительная компания во Владивостоке "захватила"... ручей

Природоохранная прокуратура обратила внимание, что водный объект был предоставлен компании Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в нарушение ст. 23 Водного кодекса РФ, поскольку ООО с ИИ «Армада» не представила в департамент информацию об источниках средств, «необходимых для реализации намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта», а в нарушение ст. 31 ВК РФ «в орган регистрации для государственной регистрации в государственном водном реестре указанного решения о предоставлении водного объекта в пользование не внесена копия согласования условий водопользования с органом государственной власти Приморского края в области градостроительной деятельности».