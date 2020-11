Известная строительная компания во Владивостоке "захватила"... ручей

Природоохранная прокуратура усмотрела в действиях известного застройщика ряд нарушений

Природоохранная прокуратура усмотрела по известному застройщику ряд нарушений Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура обратила внимание на нарушения, связанные с предоставлением застройщику ООО с ИИ «Армада» в пользование водного объекта – так называемого «ручья без названия бассейна Японского моря в районе ул. Мусоргского, 2 г. Владивостока». Известно, что истоки ручья начинаются на территории Лесного кладбища, а в море он впадает в районе пляжа недалеко от платформ станции «Чайка». Известно, что именно в районе ул. Мусоргского, 2 компания «Армада», несмотря на протесты ученых ДВО РАН и попытки общественности запретить осуществление проекта строительства жилого комплекса «Чайка», строительство все же начала. При этом к нему продолжают копиться претензии в отношении испорченной на территории застройки природы. Природоохранная прокуратура обратила внимание, что водный объект был предоставлен компании Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в нарушение ст. 23 Водного кодекса РФ, поскольку ООО с ИИ «Армада» не представила в департамент информацию об источниках средств, «необходимых для реализации намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта», а в нарушение ст. 31 ВК РФ «в орган регистрации для государственной регистрации в государственном водном реестре указанного решения о предоставлении водного объекта в пользование не внесена копия согласования условий водопользования с органом государственной власти Приморского края в области градостроительной деятельности». В связи с этими фактами в адрес директора департамента владивостокским межрайонным природоохранным прокурором 14 ноября с.г. внесено представление об устранении нарушений закона, а в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру направлена информация о необходимости в данном случае принятия мер прокурорского реагирования. Проверка стройплощадки Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой выявила также нарушения со стороны самого застройщика статей 39 и 55 ВК РФ. Выяснилось, что компания «Армада» «при использовании водного объекта не представляет в уполномоченные органы результаты регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, а также отчет о выполнении плана водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта». Соответственно в адрес руководителя компании 14 ноября было внесено представление об устранении нарушений закона. Таким образом, использование безымянного ручья предполагается вернуть в законное русло. При этом часть других имеющихся вопросов относительно строительства ЖК «Чайка» природоохранная прокуратура переадресовала в адрес прокуратуры г. Владивостока и инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края. На фото: Безымянный ручей на ул. Мусоргского вышел из под контроля Фото автора Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

