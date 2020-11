Налетели на Приморье

Туристы из Японии и Южной Кореи распробовали злачные места столицы ДФО

Туристы из Японии и Южной Кореи распробовали злачные места столицы ДФО Приморье продолжает снимать «сливки» с туристического бума. Несмотря на то, что большую часть въездного турпотока по-прежнему составляют китайские туристы, предпочитающие автобусные туры, вплотную к ним приблизились визитеры из Республики Корея и Японии. Так, согласно официальным данным, прирост турпотока на японском направлении с начала 2019 года составил 130%. «Если говорить о нашей компании, в этом году на 67% увеличился туристический поток японских гостей. Все цифры показывают растущую привлекательность нашего региона для зарубежных туристов», - говорит директор туристической компании «Диалог народов» Евгения БЕЛЯНИНА. Бизнес-арифметика За последние несколько лет в Приморском крае для привлечения туристов была проделана достаточно серьезная работа. Представители туристического бизнеса, при поддержке краевой администрации, ежегодно проводят международные выставки, предоставляя зарубежным гостям большой объем информации о достопримечательностях и экскурсионных турах на Дальний Восток и в Приморский край. - Если рассматривать туристическую отрасль с экономической точки зрения, въездной туризм не только определяет Приморье как туристический кластер, но и дает неплохой доход местным предпринимателям, и, соответственно, налоговые отчисления в бюджет, - рассказывает Евгения Белянина. - Гости из стран АТР с удовольствием посещают местные рестораны, приобретают сувениры, принимают участие в экскурсиях, в общем, приветствуют активный отдых. Все это, безусловно, не бесплатно. В среднем, каждый иностранный турист из дальнего зарубежья оставляет в Приморье от 1,4 тыс. до 5 тыс. юаней. Если провести некий сравнительный анализ между отдыхом китайских гостей во Владивостоке и наших туристов в Китае, разница по финансовым затратам более чем ощутима. Например, гостиница 4 «звезды» в Поднебесной обойдется в среднем российскому туристу около 30 тыс. рублей из расчета двухнедельного размещения. За одни сутки пребывания в подобной гостинице во Владивостоке иностранец заплатит порядка 9,5 тыс. рублей. Морской «гигантизм» - в разгаре Росту въездного туризма способствовало и углубление морского дна близ морского вокзала, что привело к значительному увеличению количества заходов во Владивосток гигантских туристических лайнеров. «Если конкретнее, то количество заходов увеличилось в два раза. Только недавно Владивосток посетили такие гиганты, как Spectrum of the Seas и Quantum. По 2020 году есть подтверждение уже по пяти судозаходам», - поясняет директор туристической компании «Терратур» Анна ГАНЖА. Круизный турбизнес экономически очень выгоден региону, говорят участники рынка. Цифры можно продемонстрировать на примере круизного лайнера «Princess», на борту которого 2,6 тыс. пассажиров. Если каждый турист, сойдя на берег, оставит в кошельках приморцев минимум 50 долларов, приток денежных средств для муниципалитета будет стабильно обеспечен. Таким образом, визиты круизных лайнеров в порт – это не просто число судозаходов, но и оставленные здесь деньги. Безусловно, на сегодняшний день для привлечения иностранных гостей в столицу ДФО на круглогодичной основе сделано немало. Для иностранных туристов разработано множество интересных маршрутов. К ним относятся: «Мариинский театр», океанариум, интегрированный развлекательный курорт «Приморье», спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо», Приморская картинная галерея, Приморская краевая филармония и многое другое. В целом, огромное количество объектов и структур могут быть включены в экскурсионные маршруты и украсить пребывание гостей на территории Владивостока. «Безусловно, сервис обслуживания нужно повышать до мировых стандартов. Например, до сих пор до конца не решен вопрос парковочных мест для туристических автобусов. Но в целом, потенциал Приморского края огромен», - уверена Анна Ганжа. По словам экспертов, регион способен аккумулировать и перераспределять турпотоки в другие российские регионы и страны АТР. Круглогодичный туризм Свои особенности - и в области выездного туризма. Зимой у приморцев популярна Юго-Восточная Азия, летом - Китай и Европа, осенью и весной - Вьетнам, Санья и Турция. «Что касается выездного туризма, в этом году весьма популярны направления Юго-Восточной Азии и Европы. За текущие 10 месяцев через нашу фирму свой отдых организовали не менее 3 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом, средний чек по турпутевкам подрос незначительно, и на данный момент предложений по популярным направления почти не осталось», - рассказала Евгения Белянина. По ее словам, отдых в Китае 12-14 дней обойдется туристу от 20 до 30 тыс. рублей на одного человека. Особенно востребованы курорты Бэйдахэ, Далянь, Циндао, отдых в Хуньчуне немного дешевле. Чартер в Юго-Восточную Азию обойдется от 35 до 180 тыс. рублей на человека. Стоимость vip-туров на 2-3 недели составляет от 300 до 500 тыс. рублей за одного отдыхающего. Стоимость любого тура складывается из цены авиа перелета, гостиницы с завтраком, и оплаты медицинской страховки. Дополнительные услуги, как правило, российскими туристами оплачиваются отдельно. Анна Ганжа согласна с коллегой: «Что касается выездного туризма, чаще всего активность россиян в части отдыха повышается зимой по направлениям в «лето» - Сингапур, Гонконг, Малайзия, Таиланд и другие теплые страны, как правило, объединенные в один круиз. Также, безусловно, традиционным спросом у дальневосточных туристов пользуется и Европа». 26 декабря откроется совершенно новое туристическое направление - чартерные рейсы в Арабские Эмираты. Цена вопроса - от 50 тыс. рублей на человека. «Это уникальный продукт, которого ранее в Приморье не было. И отдых в Эмиратах не намного дороже, чем, например, в Таиланде, разница на двух человек на всю поездку одной классификации составит около 10 тыс. рублей», - говорит Анна Ганжа, подчеркнув, что новое направление хорошо продается. Субсидия на отдых В прошлом и в этом году существенную помощь туроператорам оказывает государство. Речь идет об адресной субсидии, которая выплачивается при выполнении определенных условий. Как рассказал представитель туристической фирмы на условиях анонимности, чтобы получать субсидии в размере 2,4 тыс. рублей на одного гостя, достаточно встретить туристов и разместить их в гостинице «3 звезды» более чем на 3 суток. Если же отель более высокой категории, а размещение - не менее чем на 5 дней, коэффициент субсидии повышается еще существеннее - до 5 тыс. рублей на человека. Такая финансовая поддержка позволяет туроператорам принимать зарубежных гостей по ценам ниже себестоимости, тем самым увеличивая привлекательность региона и объемы туристического потока. «Благодаря господдержке мы имеем возможность купить новый автобус или организовать рекламный тур во Владивосток для партнеров, а также, например, задуматься о строительстве собственной мини-гостиницы», - пояснил источник. ОДНАКО Сбитые туры - В этом году люди, которые хотели запланировать поездку в Европу в октябре-ноябре, не имели такой возможности, так как «Аэрофлот» долго не мог определиться с тарифами на январь, и билеты в продажу не поступали. На какое-то время все «зависли» в неопределенности. Ведь от тарифов авиаперевозчика зависит очень многое. Как мы и ожидали, цены немного подросли. Но программа «плоских» тарифов удобна своей фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета. На фото: Привычная картина для центра Владивостока. Фото из архива Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

