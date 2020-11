"Предприятие буровых работ" расширяет парк техники

Благодаря инвестициям ЛК "Сименс Финанс" приобретено оборудование на сумму 165 млн рублей

Благодаря инвестициям ЛК "Сименс Финанс" приобретено оборудование на сумму 165 млн рублей Основанное в 1999 году в г. Мирный «Предприятие буровых работ» выполняет полный комплекс работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли, производит дорожно-строительные, горные, буровзрывные работы. Благодаря 20-летнему опыту «ПБР» имеет репутацию надежного партнера, гарантирующего своевременное выполнение работы при любых условиях строительства. Своим успехом компания обязана обширному парку современной техники, который насчитывает свыше 200 единиц техники и оборудования от лучших мировых производителей. В 2019 году в связи с реализацией нового проекта у предприятия возникла потребность в значительном расширении парка техники. Не желая отвлекать средства из оборота компании, «ПБР» приняло решение о привлечении заемного финансирования. Инвестиции нужны были срочно, поэтому компания обратилась в хабаровское представительство лизинговой компании «Сименс Финанс». Всего за полгода партнеры реализовали 7 проектов по поставке оборудования на общую сумму 165 млн руб. «Мы были приятно удивлены скоростью рассмотрения заявок в «Сименс Финанс». Территориально мы находимся в Якутии, но несмотря на географическую удаленность все проекты хабаровским представительством были реализованы быстро и эффективно. В лизинговой компании нам оказали полную юридическую и техническую поддержку, и всегда были готовы ответить на интересующие вопросы», - рассказал Борис Абросимов, исполнительный директор ООО «Предприятие буровых работ». В «Сименс Финанс» уточнили, что в 2019 году все больше добывающих компаний выбирают лизинговое финансирование для приобретения техники. Банки могут рассматривать документы для одобрения кредита компании до нескольких недель, в то время как лизинговая сделка проходит значительно быстрее. Кроме того, лизинг предоставляет большую вариативность по условиям: можно индивидуально подобрать срок договора, график платежей, размер аванса и ежемесячного взноса. «ПБР» работает на подряде у крупнейших добывающих компаний России и вносит реальный вклад в экономику страны. Для нас очень ценно, что такие компании выбирают «Сименс Финанс». Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сделка прошла быстро и гладко, ведь время – это очень ценный ресурс. За полгода мы оперативно поставили на предприятие технику самых разных наименований и производителей: от грейдера до рефрижератора. Важно, чтобы оборудование как можно быстрее начало работать и приносить прибыль», - рассказал Александр Воронов, директор хабаровского представительства ООО ЛК «Сименс Финанс». Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Хабаровске: Тургенева, 46, офис 400а. Тел.: (4212) 47-01-47 Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180 www.siemens.ru/finance www.facebook.com/SiemensFinance Досье "Дальневосточного капитала": ООО ЛК «Сименс Финанс» – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 34 000. При этом к 01.01.2019 портфель ЛК «Сименс Финанс» составил 57,2 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2018 (по методике Leaseurope) – 39 млрд. руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance Журнал "Дальневосточный капитал".

