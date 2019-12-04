"Предприятие буровых работ" расширяет парк техники

«ПБР» работает на подряде у крупнейших добывающих компаний России и вносит реальный вклад в экономику страны. Для нас очень ценно, что такие компании выбирают «Сименс Финанс». Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сделка прошла быстро и гладко, ведь время – это очень ценный ресурс. За полгода мы оперативно поставили на предприятие технику самых разных наименований и производителей: от грейдера до рефрижератора. Важно, чтобы оборудование как можно быстрее начало работать и приносить прибыль», - рассказал Александр Воронов, директор хабаровского представительства ООО ЛК «Сименс Финанс».