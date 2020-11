Прольется ли дождь из рупий на Приморье

Газета "Золотой Рог" разбиралась, смогут ли инвестиции из Индии выступить драйвером развития региона

Газета «Золотой Рог» разбиралась, смогут ли инвестиции из Индии выступить драйвером развития региона Россия пытается выжать максимум эффекта от проведения во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), каждый год превращая площадку на острове Русский в презентационный блок инвестиционных возможностей для той или иной страны, в той или иной степени свободной от влияния США. Увы, но заход на Южную Корею, Китай и Японию, главы которых были главными действующими лицами первых четырех форумов, к ожидаемым результатам, то бишь серьезным вливаниям со стороны бизнеса этих стран в экономику заброшенного региона РФ, не привел. В прошлом году почетным гостем форума был председатель КНР Си Цзиньпин, но даже его присутствие не помогло шаманам из Минвостокразвития вызвать дождь из юаней на Приморье, хотя на Поднебесную в настоящее время и приходится почти две трети прямых иностранных инвестиций в регион. На очереди попытка заглянуть куда подальше – в Индию, премьер-министр которой Нарендра МОДИ стал главным высокопоставленным гостем V ВЭФ. Не секрет, что Восточный экономический форум в свое время задумывался как своеобразная пиар-площадка для тех стран, которые плохо знают реалии инвестиционного климата на Дальнем Востоке РФ. Иногда это срабатывает, главное, чтобы не повторился корейский сценарий, при котором бизнес этой страны не торопится делать конкретные шаги для инвестирования в Приморье, уже обжегшись сразу на нескольких проектах, как-то завод «Хендэ Электросистемы» в Артеме, построенный еще к саммиту АТЭС, или рыбный рынок с морским терминалом на мысе Назимова во Владивостоке, неразрешимым препятствием для которого стали военные. Размах на рубль… Индийская делегация в составе 73 человек была на ВЭФ четвертой по численности, а баннеры с портретом Нарендры Моди встречали участников форума начиная с аэропорта и заканчивая специальным павильоном на входе на основную площадку ВЭФ. По факту, в этом году во Владивостоке были подписаны сразу несколько межправсоглашений, призванных увеличить товарооборот экзотический страны с РФ в три раза, и несколько крупных контрактов российских и индийских компаний. Согласно официальному заявлению, президент России Владимир ПУТИН и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились на острове Русский задействовать различные ресурсы, чтобы довести объем взаимного товарооборота до 30 млрд к 2025 году. Мало того, воодушевленный оказанным приемом и открывшимися перспективами индийский лидер даже пообещал открыть кредитную линию на сумму в $1 млрд для развития российского Дальнего Востока. Уголь – наше все В присутствии глав государств также было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в Дальневосточном федеральном округе между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и индийском компанией Сoal India Limited. А в начале октября этого года на площадке посольства Республики Индия в Москве состоялись двусторонние переговоры между российскими и индийскими компаниями. В конце октября во Владивостоке работала индийская делегация, которую возглавляет министр нефти, природного газа и стали Дхармендра ПРАДХАН. Министр заявил, что индийские компании рассматривают варианты инвестиций в добычу угля в России и в другие инфраструктурные проекты. В настоящее время уже озвучены договоренности двух стран о том, что российские и индийские компании создадут совместную группу технических специалистов для выработки решений по применению российского угля на индийских заводах в технологии выплавки стали, что может привести к росту объемов перевалки черного золота через порты Приморья. Решение о создании рабочей российско-индийской группы было принято по итогам прошедшей в Нью-Дели специализированной сессии «Коксующийся уголь - диверсификация риска - российский вариант». Мероприятие было организовано Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и индийской сталелитейной ассоциацией Indian Steel Association (ISA) в рамках мероприятия Steel Conclave Meet. В рамках сессии индийскому бизнесу были презентованы возможности Дальнего Востока РФ. «В сессии приняли участие порядка 40 представителей индийских компаний. Обсуждались не общие вопросы, а шло предметное обсуждение торговых сделок и инвестиционных проектов, которые индийские инвесторы планируют реализовывать в России совместно с российскими угольными компаниями. Было видно, что индийские компании провели глубокий анализ по возможностям работы с Россией, проанализировав сильные и слабые стороны. Мы хотим, чтобы до конца этого года начались торговые операции между компаниями, а индийские инвесторы вошли бы в проекты на Дальнем Востоке в 2020 году», - сказал управляющий директор АПИ Александр ВОЛКОВ. С индийской стороны в мероприятии приняли участие представители Министерства нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии, компаний JSW Steel (крупнейшая частная металлургическая компания Индии), Tata Steel, SAIL, Tata BSL, RINL и другие. С презентацией проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, выступили председатель совета директоров АО «Колмар Груп» Анна ЦИВИЛЕВА, заместитель гендиректора ПАО «Мечел» (владеет угольным «Портом Посьет» в Приморье) Павел ШТАРК и представители компании «Сибантрацит», продукция которой переваливается через Приморье. На сегодняшний день нефть и уголь составляют порядка 70% энергобаланса Индии, и эксперты ожидают, что в дальнейшем эта доля будет только расти. Все больше стран считают ликвидацию угольной генерации ключевой задачей своей экологической программы, однако для растущих рынков Азии, к числу которых относится Индия, этот ресурс остается предпочтительным и наиболее доступным источником энергии. На данный момент основными поставщиками угля в Индию являются Австралия, Колумбия, ЮАР и США. Индия наравне с Китаем является одним из основных импортеров угольного кокса: одна из индийских компаний намерена нарастить закупки угля в ближайшие несколько лет до 25-28 млн тонн в год - это выше мощности угольного перегрузочного терминала «Колмара» в порту Ванино. Гендиректор АПИ Леонид ПЕТУХОВ оптимистично настроен, что коксующий уголь с месторождений Дальнего Востока в перспективе может заменить на сталелитейных предприятиях австралийскую продукцию. Коксующийся уголь - это каменный уголь, из которого в условиях коксования получают кокс определенной прочности и крупности. Он представляет большую ценность для промышленности и пользуется активным спросом во многих отраслях. Так, коксующийся уголь используется как основное топливо при производстве стали и в энергетике. «В Индии в ближайшие 10 лет прогнозируется увеличение потребления угля вдвое. Индия заинтересована в совместных с Россией проектах по разработке коксующегося угля и намерена наращивать экспорт этого вида топлива из РФ», - отметил г-н Петухов. В 2019 году ряд российских угледобывающих компаний - ЕВРАЗ, «Колмар» и «Мечел» - поставили пробные партии угля в Индию. От индийских компаний получен положительный ответ по качеству топлива и логистике поставок. «Нужно наращивать темпы по увеличению объемов поставки. Сейчас доля поставки российского угля в Индию составляет около 1%, что, конечно же, очень мало», - считает глава АПИ. Кроме поставок российского угля в Индию рассматриваются перспективы вхождения индийских компаний в российские проекты в качестве партнеров или реализация самостоятельных кампаний. Индийский бизнес проявляет интерес к обоим вариантам, вместе с тем обозначена необходимость проработки вопроса со строительством и модернизацией транспортной инфраструктуры (железнодорожной и портовой) для доставки угля в порты и его последующей выгрузки. Сейчас затраты на логистику достаточно высоки, что влияет на цену угля. «Сейчас мы стараемся вернуть авторитет российских угольщиков, который был потерян в 1990-х и начале 2000-х годов. Безусловно, страны Юго-Восточной Азии и Индия заинтересованы в диверсификации поставок углей из Австралии и США, зависимость от которых составляет до 70%. И они с интересом смотрят на российский рынок. Поэтому, на мой взгляд, для российских угольщиков есть достаточно оптимальный момент для вхождения на азиатские рынки», - считает Анна Цивилева. «Колмар» уже ведет переговоры с JSW Steel о продаже коксующегося угля, для реализации этого плана выступает с инициативой уравнять импортную пошлину на уголь из РФ и других стран, ввозящих в Индию этот товар. «Индийские металлурги планируют увеличить объем выпуска стали. При этом у потребителей в Индии, которая наравне с Китаем является основным импортером кокса, есть большое желание диверсифицировать поставки из Австралии. Однако перспективы наращивания экспорта российского угля в Индию во многом зависят от стоимости логистики и того, как индийские потребители будут оценивать продукцию», - считает г-жа Цивилева. Досье "Золотого Рога": Группа компаний «Колмар» - холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. «Колмар» планирует в первом квартале 2020 году ввести первую очередь угольного терминала в бухте Мучке морского порта Ванино (Хабаровский край) мощностью 12 млн тонн в год. Это позволит отправлять крупнотоннажные суда и выйти на индийский рынок. Предприятиям группы «Колмар» в силу своего расположения логистически удобно работать со странами АТР. «Путь железной дорогой до дальневосточных портов занимает до 5 дней, 3 дня занимает дорога по морю. Другими словами, в течение 7-10 дней уголь поступает к конечному получателю. Сроки, делающие южно-якутский премиум уголь вполне конкурентоспособным по отношению к углю из Австралии и Индонезии. Что касается качества, то, по мнению экспертов, оно у нерюнгринского кокса даже выше, чем у австралийского. И это еще одна причина, по которой Индия и Китай смотрят в сторону российских угледобытчиков», - отмечает Анна Цивилева. Другое направление индийской «волны» - реализация перспективных проектов по освоению месторождений на Дальнем Востоке. На данный момент озвучено, что индийские компании KABIL (Khanij Bidesh India Ltd.) и IREL (Erstwhile Indian Rare Earths Ltd.) проявляют интерес к участию в разработке в ДФО месторождений лития и кобальта. Вопросы реализации перспективных проектов обсуждались на рабочей встрече гендиректора АПИ Леонида Петухова с представителями компаний в Нью-Дели на площадке торгпредства РФ в Индии. «Мы представили проекты, которые реализуются или являются перспективными для реализации на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Рассматривалась добыча лития и кобальта. Некоторые месторождения, которые мы считаем перспективными с точки зрения создания предприятий, новых рабочих мест, получения регионом налогов, не всегда по разным причинам интересны для российских инвесторов. И, конечно, при отсутствии заинтересованности освоения месторождений со стороны российских холдингов, регионы при нашем содействии готовы привлекать в экономику зарубежных инвесторов», - приводит слова г-на Петухова пресс-служба агентства. Еще один сегмент – сельское хозяйство. Так, индийская компания KGK Group, открывшая в Приморском крае производство по огранке алмазов, планирует взять в аренду до 500 тыс. гектаров земли в Забайкальском крае для реализации сельскохозяйственного проекта. Досье "Золотого Рога": Компания KGK, основанная в 1905 году, действует в сфере огранки драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Является одним из крупнейших потребителей алмазов якутской «АЛРОСА». Штаб-квартира компании располагается в Мумбае. «Основной интерес инвесторов (к Дальнему Востоку РФ – Прим. автора) - выращивание масложировых культур. Наиболее благоприятные условия для выращивания сои в Амурской области. А климатические условия Забайкальского края позволяют возделывать рапс. Неотъемлемым условием сохранения качества земли и получения стабильно высокого урожая является соблюдение севооборота, что подразумевает дополнительное выращивание зерновых культур», - сказал г-н Петухов. По его словам, на Дальнем Востоке РФ есть большие площади неиспользуемой земли сельскохозяйственного назначения. «Президент России Владимир Путин поручил создать «земельный банк сельскохозяйственных участков», в который войдут неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в аренде или в собственности, а также свободные земельные участки, которые предполагается ставить на кадастровый учет. Далее земельные массивы по 20-50 тыс. гектаров могут быть переданы инвесторам для реализации проектов в сфере сельского хозяйства», - пояснил глава АПИ. Земли могут включаться в составы территорий опережающего развития (ТОР), что позволит предоставлять инвестору земельные участки сельскохозяйственного назначения для реализации сельхозпроектов без конкурсных процедур в порядке резидентства в ТОР. «Мы понимаем, что методы ведения сельского хозяйства в Индии и России разные. В Индии тепло, и круглый год можно собирать урожай, в основном здесь работает множество отдельных фермерских хозяйств. В России другие масштабы и другой климат, у нас есть русская зима. Поэтому многие индийские хозяйства пока не имеют опыта выращивания сельскохозяйственных культур в российских условиях. С другой стороны, они (производители из Индии – Прим. автора) готовы работать, а мы совместно с регионами готовы им помогать», - сказал Петухов. Небо в алмазах Напомним, что ООО «КГК ДВ» планирует инвестировать не менее 1,5 млрд рублей в создание алмазного центра во Владивостоке на базе действующей алмазной фабрики. Соответствующее соглашение в рамках V ВЭФ подписали глава региона Олег КОЖЕМЯКО и гендиректор ООО «КГК ДВ» Рамани ВИТХАЛБХАЙ. Соглашение подразумевает строительство специализированного комплекса, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, компания «АЛРОСА», Гохран России и таможня, которые будут работать по принципу единого алмазного кластера. Проектом предусмотрено также создание алмазной биржи. В алмазном центре будет создана вся необходимая инфраструктура для размещения потенциальных гранильных производств помимо «КГК ДВ». Действующая фабрика будет реконструирована и расширена, что позволит удвоить ее производственную мощность». По данным департамента экономики и развития предпринимательства Приморья, ООО «КГК ДВ» уже вложило в производство во Владивостоке 460 млн рублей. Компания 5 сентября 2017 года открыла производство по огранке алмазов на территории Свободного порта Владивосток. Мощность фабрики в итоге составит 3,8 тыс. карат в месяц. KGK также может выступить в качестве соинвестора проекта строительства лесоперерабатывающего комплекса (ЛПК) в Приморском крае, стоимостью $200 млн. На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты (топливные гранулы). Для реализации проекта в Приморье создана проектная компания «Кей-Джи-Кей Судима Эвергрин», которая планирует подать заявку в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» для получения статуса резидента Свободного порта Владивосток. Также известно, что индийская группа компаний M.Suresh (входит в состав конгломерата De Beers), готовится открыть во второй половине 2020 года предприятие по огранке алмазов во Владивостоке. Для реализации проекта компания зарегистрировала ООО «M.Суреш Владивосток», которое в сентябре 2018 года получило статус резидента Свободного порта Владивосток. M.Suresh владеет 99% капитала, гражданин Индии Раджеш КОТХАРИ - 1%. ВАЖНО - Хочу отметить, что если вы намерены развивать Дальний Восток, то вам нужны трудовые ресурсы, - говорил накануне визита во Владивосток премьер-министр Индии Нарендра МОДИ. - И Индия имеет большие возможности в этой области. Например, в странах Персидского залива последние 30–40 лет трудятся около 9 млн индийцев. В любом государстве Западной Азии, Персидского залива, когда вы туда приедете, вам с удовольствием расскажут, что в деле развития их стран в последние 40 лет роль индийцев и их труда очень высока. Но есть и другая способность индийцев, из тех 9 млн человек, которые все 40 лет постоянно и усердно работают, ни один не отказался от своего гражданства. Все они остаются гражданами Индии, их семьи живут здесь, в Индии. Они постоянно приезжают сюда, находятся в постоянном контакте с родственниками. Вот это особенность индийского народа. Я уверен, что если миллионы индийцев отправятся на работу на Дальний Восток, то после работы они вернутся из России. Возьмем, например, алмазную отрасль, которая развита в моем родном штате Гуджарате, он имеет большой опыт в работе с алмазами. Дальний Восток также активно работает в этой сфере. Поэтому обе стороны могут объединить усилия. На фото: Глава Индии остался впечатлен перспективами, которые ему представили на острове Русский. Фото ТАСС Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

