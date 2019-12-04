Спустить квартиру во Владивостоке на аренду в жилья столице

Выяснилось, что житель Владивостока, продав свое жилье по средней для города цене 6 792 783 рублей, может снимать в Москве квартиру-студию в течение 28 лет, 1-комнатную квартиру – 13 лет и 2-комнатную – 10 лет. Лишь у жителей Сочи и Санкт-Петербурга шансы лучше, и они могут арендовать студию на 6 лет больше, а 1-2 комнатную квартиру – больше, чем во Владивостоке, на 3-2 года.