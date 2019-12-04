"Транснефть – Порт Козьмино": надежность и инновации

"Транснефть – Порт Козьмино": надежность и инновации

4 декабря 2019, 13:40
Бизнес
Новые технологии, которые используются в Козьмино, позволяют обеспечить высокую степень очистки и обрабатывать малонасыщенные пары нефти

Новые технологии, которые используются в Козьмино, позволяют обеспечить высокую степень очистки и обрабатывать малонасыщенные пары нефти

Инновационный нефтеналивной терминал Козьмино сегодня становится полигоном внедрения передовых российских разработок. Учитывая важность соблюдения высокой экологической безопасности хрупкой экосистемы бухты, предприятие совершенствует и оптимизирует процесс рекуперации - улавливания и очищения паров нефти во время ее налива на танкеры. В рамках утвержденной в 2014 году программы импортозамещения компания «Транснефть» осуществила разработку ГОСТа для рекуперационных активированных углей, которые должны производиться на российских предприятиях. В ближайшее время порт Козьмино станет первым нефтетерминалом в России, где в реальных условиях изучат возможность применения отечественной продукции в установках рекуперации. По словам генерального директора ООО «Транснефть - Порт Козьмино» Дениса ЧЕПЛЯНСКОГО, установка рекуперации паров нефти адсорбционного типа, которая используется в Козьмино, позволяет обеспечить высокую степень очистки и обрабатывать малонасыщенные пары нефти. Изначально данная установка была ориентирована на использование в качестве адсорбента углей иностранного производства. В соответствии с пунктами программы импортозамещения руководством компании была поставлена задача по переходу на использование в технологическом процессе российских углей. Это позволит снизить затраты на эксплуатацию оборудования и отказаться от иностранных поставок. После проведенных лабораторных исследований углей на предмет соответствия утвержденным требованиям, специалистами компании был определен продукт с оптимальными характеристиками для последующего испытания на практике. В декабре 2019 года порт Козьмино приступит к испытанию опытно-промышленного образца данного угля. В период испытаний на опытном образце будут работать 2 из 8 фильтров (адсорберов) установки. Начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Наталья ВЫХОДЦЕВА подчеркивает, что качество рекуперации во время исследований останется на прежнем уровне. По завершении научно-исследовательской работы, осенью 2020 года, будет принято решение о переводе установки рекуперации в Козьмино и на других объектах «Транснефти» на использование российских углей, либо о дальнейшей доработке продукта производителями. На фото: Нефтеналивной терминал Козьмино становится полигоном внедрения передовых российских разработок. Фото ООО «Транснефть – Порт Козьмино». Cергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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