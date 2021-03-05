В Приморье выбрали лучшие проекты поддержки предпринимателей

«Нам хотелось бы, чтобы предложения были очень „живыми“, чтобы мы понимали, что нужно сделать в каждом конкретном муниципалитете для поддержки малого бизнеса. Это не должны быть формальные проекты, которые после конкурса положат в стол», — отметил Шестаков.