В Приморье выбрали лучшие проекты поддержки предпринимателей

На открытии конкурсной комиссии, зампред правительства Приморского края Константин Шестаков заявил, что данные проекты важны не только «сами по себе», но и как варианты мер поддержки бизнеса. Правительство региона рассматривает их, как запрос от властей и предпринимателей того или иного муниципального образования, отражающий местную специфику.
«Нам хотелось бы, чтобы предложения были очень „живыми“, чтобы мы понимали, что нужно сделать в каждом конкретном муниципалитете для поддержки малого бизнеса. Это не должны быть формальные проекты, которые после конкурса положат в стол», — отметил Шестаков.
Всего на конкурсе представили 22 проекта — группа экспертов рассмотрела каждый их них. В состав экспертной группы вошли представители краевого правительства, центра «Мой бизнес», общественных деловых организаций.
Первое место получил проект, который разработали в администрации Уссурийского городского округа. Его суть — развитие малого предпринимательства в сфере услуг по уходу за детьми в возрасте до трех лет и повышение доступности детского дошкольного образования. Проектом предусмотрена образовательная, консультационная поддержка предпринимателей, работающим в этой сфере, и частичное возмещение затрат.
Второе место — проект Октябрьского округа, который направлен на увеличение объема экспорта сельхозпродукции субъектами МСП. В нём предусмотрено двукратное увеличение организаций-сельхозэкспортеров в муниципалитете и рост объема экспортной продукции в денежном отношении в 1,3 раза к 2025 году.
Арсеньевский городской округ занял третье место — там разработали проект гостевого маршрута «Welcome Арсеньев!», который приурочили к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева и к 120-летию города. Он рассчитан на 2021–2022 годы и направлен на поддержку субъектов малого бизнеса для развития инфраструктуры туристической отрасли. Отличительная черта проекта — широкое вовлечение самозанятых граждан.
Стоит отметить, что конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».