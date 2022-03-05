Большая партия новой горнотранспортной техники приходит на Лучегорский угольный разрез

Первые автосамосвалы БелАЗ и экскаваторы Komatsu поступили на предприятие в декабре 2021 года, уже собраны специалистами Артёмовского ремонтно-монтажного управления и запущены в работу. Об этом сообщил генеральный директор АО «ЛУР» Андрей Дьяконов.
Как отметил руководитель предприятия, всего по программе технического перевооружения на угольный разрез поступят 21 новый 130-тонный автосамосвал БелАЗ, 10 бульдозеров, 4 электрогидравлических экскаваторов марок Komatsu PC3000/Hitachi2600 (в 2021–2022 гг.), в 2023-м ожидается поставка ещё одного экскаватора PC 3000 и 10 самосвалов Komatsu.
— Сейчас в работе разреза задействована техника с малой производительностью. Благодаря тому, что Лучегорский угольный разрез в 2020 году вошёл в состав АО «СУЭК», в рамках технического перевооружения мы меняем большую часть горнотранспортной техники на новую, высокопроизводительную. Ввод 15-кубовых экскаваторов, 130 и 140-тонных самосвалов позволит нам рассчитывать на кратное увеличение производительности и достижение добычи угля в 5 млн тонн в течение ближайших трёх лет, — подчеркнул Андрей Дьяконов.
Техника будет поступать на предприятие в течении всего года, её сборкой занимаются специалисты Артёмовского ремонтно-монтажного управления (входит в состав ООО «Приморскуголь). Сотрудники АРМУ собирают БелАЗы и 15-кубовые экскаваторы под руководством шеф-инженеров компании-поставщика.
Одна из основных задач сейчас — это обучение специалистов Лучегорского угольного разреза работе на новой мощной технике для того, чтобы добиться эффективного использования данного оборудования.
— Мы переучиваем своих специалистов, а также предлагаем другие рабочие места нашим сотрудникам по мере того, как устаревшая техника выводится из рабочего процесса. На базе учебного пункта предприятия ведётся переобучение экскаваторщиков работе на электрогидравлических машинах. Организованы группы переобучения для разных профессий, в числе которых машинисты и помощники машинистов тепловозов, экскаваторщики и помощники на водителей автосамосвалов и машинистов бульдозеров, поскольку парк основного горнотранспортного оборудования будет существенно пополняться, — заявил Андрей Дьяконов.
Добавим, по поручению генерального директора «Сибирской угольной энергетической компании» Степана Солженицына разработана Стратегия развития Лучегорского угольного разреза на 2021–2030 гг. На её основе принята 5-летняя программа развития ЛУРа, предполагающая ежегодное увеличение объёмов добычи угля с выходом на проектную мощность в 5 млн тонн в 2024 году.