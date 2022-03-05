Большая партия новой горнотранспортной техники приходит на Лучегорский угольный разрез

— Мы переучиваем своих специалистов, а также предлагаем другие рабочие места нашим сотрудникам по мере того, как устаревшая техника выводится из рабочего процесса. На базе учебного пункта предприятия ведётся переобучение экскаваторщиков работе на электрогидравлических машинах. Организованы группы переобучения для разных профессий, в числе которых машинисты и помощники машинистов тепловозов, экскаваторщики и помощники на водителей автосамосвалов и машинистов бульдозеров, поскольку парк основного горнотранспортного оборудования будет существенно пополняться, — заявил Андрей Дьяконов.