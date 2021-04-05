Более 800 приморских предпринимателей зарегистрировали своё дело через «Мой бизнес»

В 2020 году более 800 бизнесменов Приморского края воспользовались услугой бесплатной регистрации ИП и ООО в центрах «Мой бизнес». По словам специалистов, для открытия своего дела достаточно минимального пакета документов. Документы можно подать в профильных центрах крупных городов Приморья.

Большинство регистраций зафиксировано во Владивостоке — 336, в Находке — 189 компаний и в Уссурийске — 118 компаний. По словам специалистов, регистрация занимает не больше часа: нужно принести паспорт, СНИЛС и ИНН, скачать на телефон приложение Dsign для регистрации электронной подписи, также потребуется счет физического лица в Сбербанке. Чтобы зарегистрировать ООО с одним учредителем, нужно дополнительно предоставить загранпаспорт, устав организации и документы на помещение, в котором будет зарегистрирован бизнес. «Мы в центре „Мой бизнес“ стремимся максимально помогать начинающим предпринимателям. Пошлины на регистрацию ИП и ООО с одним учредителем — 800 и 4000 рублей соответственно — могут показаться не столь существенными в сравнении с будущими оборотами бизнеса, но для кого-то это может стать преградой к открытию своего дела. И мы рады, что можем оперативно закрыть для них эту потребность — открыть бизнес совершенно бесплатно в ближайшем к ним офисе нашего центра. Кроме того, у микрокредитной компании есть специальный продукт для начинающих предпринимателей „Старт“ — они могут получить до 3 миллионов рублей без залога по льготной ставке в 4,5%», — рассказал гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров. Так, например, жительница Артёма Оксана Павловская зарегистрировала через центр «Мой бизнес» салон-студию по пошиву танцевальной и спортивной одежды — на его базе планирует открыть точку продажи специальной обуви для танцев. «Про центр „Мой бизнес“ узнала, когда они приехали к нам в город с семинаром. Позже выяснила, что там могут зарегистрировать предприятие, достаточно приехать с документами. Меня привлекла эта услуга возможностью не столько сэкономить, сколько получить сразу всю необходимую информацию. Во-первых, я познакомилась со специалистами, с которыми планирую работать и дальше, а во-вторых, получила консультацию по ОКВЭДам», — отметила Павловская. Среди преимуществ регистрации в центре «Мой бизнес» — возможность получить визированные документы после их проверки в налоговой инспекции — они нужны для участия в госзакупках, а также открыть бессрочный бизнес-счет в Сбербанке. Специалисты центра помогают предпринимателям выбрать подходящий для их деятельности ОКВЭД. Для начинающих предпринимателей в центре «Мой бизнес» проходят бесплатные обучающие мероприятия, бесплатные консультации проводят эксперты разных профилей — юристы, бухгалтеры, кадровые специалисты и маркетологи. Узнать подробнее о расписании семинаров можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram, Telegram-канале «Приморье для бизнеса». Чтобы зарегистрировать своё дело, необходимо предварительно записаться на сайте центра «Мой бизнес», после чего с вами свяжется специалист и назначит время посещения офиса в течение рабочей недели с 09:00 до 18:00 во Владивостоке на Тигровой, 7, а также в представительствах в муниципалитетах: Уссурийск (Тимирязева, 29), Арсеньев (Ломоносова, 24), Находка (Школьная, 4), Дальнегорск (Сухановская, 1) и Большой Камень (Аллея Труда 24/2). Консультации можно получить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

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