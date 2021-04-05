Названы лучшие экспортёры Приморского края

Представители малого и среднего бизнеса, при подаче заявок, могли выбрать одну из четырех номинаций в сферах услуг, промышленности, агропромышленного комплекса и высоких технологий.
Большинство заявок поступило на две номинации — «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» и «Экспортер года в сфере промышленности». Крупные приморские компании подавали заявки сразу в окружной этап на номинацию «Трейдер года».
Экспертное жюри оценивало номинантов по специальной методике, с учётом показателей экспорта в 2020 году — от объема продукции до наличия зарубежных патентов и товарных знаков. Также жюри смотрели на то, как компания продвигает себя на международном рынке, переведен ли ее сайт на иностранный язык и участвовала ли она в выставках за границей.
Победителями регионального конкурса «Экспортер года» Приморского края за достижения в 2020 году стали:
Номинация «Экспортер года в сфере услуг»
1 место — ООО «Эквивалент»;
2 место — ООО «ТК Лаки Турс»;
3 место — ООО «Биотик Люкс»;
Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»
1 место — ООО «ФармОушн Лаб»;
2 место — ООО «Гродеково-Вести-Дев»;
3 место — ООО «Аркона»;
Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»
1 место — ООО «Гудвин»;
2 место — ИП Анохов Ф.А.;
3 место — ООО «Владфорум»;
Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»
1 место — ООО «Телематик Солюшнс».
Финалисты конкурса «Экспортер Приморского края» получат награды во время торжественной церемонии в рамках регионального экспортного форума в мае. Победители смогут участвовать в окружном этапе премии «Экспортер года», которую проводит Российский экспортный центр (РЭЦ).
Лауреаты получат ценные призы от организаторов и маркетинговую поддержку для продвижения своей продукции на рынке, а также смогут компенсировать часть своих затрат для участия в международных выставках — в этом году это подготовка индивидуального стенда и участие в выставке без конкурса.
«Мы всегда рассказываем про предпринимателей и их истории успеха. За первое место компания получит сертификат на создание индивидуального стенда при участии в международной выставке вне конкурса — это существенная экономия бюджета для участия в выставке. За второе и третье места мы даем ваучеры на обучение деловому английскому или повышение других профессиональных навыков, — рассказал гендиректор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров.
Стоит отметить, что конкурс «Экспортер года» проводится в регионе уже в третий раз при поддержке Правительства Приморского края. В 2021 году количество номинаций расширилось, а приморский конкурс стал региональным этапом всероссийской премии, которую организует РЭЦ.
Подробности о конкурсе можно узнать по телефону: 8 (423) 279-59-09, а также сайте центра «Мой бизнес» и в социальных сетях: Facebook, Instagram, в Telegram-канале «Приморье для бизнеса».