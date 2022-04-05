Проект МТС помогает защитить деньги жителей Приморского края

— Оснащение инкассаторов видеонаблюдением продолжает череду социально важных инициатив МТС, помогающих обеспечить общественную безопасность. Ранее мы реализовали в Приморском крае ряд масштабных и значимых проектов по установке стационарных систем интеллектуального видеонаблюдения в общественных пространствах, медицинских учреждениях, транспортных компаниях. Портативные видеорегистраторы также позволяют решать самые разнообразные задачи во многих сферах жизни, где играет роль человеческий фактор. Строительство, логистика, охрана общественного порядка, экстренные службы, ЖКХ и торговля — вот неполный перечень отраслей, где могут эффективно использоваться такие устройства. Благодаря применению портативных видеорегистраторов можно минимизировать риски несчастных случаев и обеспечить безопасность сотрудников, — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.