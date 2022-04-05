Проект МТС помогает защитить деньги жителей Приморского края

Проект МТС помогает защитить деньги жителей Приморского края
Проект МТС помогает защитить деньги жителей Приморского края
Вчера, 12:35БизнесФото: 1MI
Компания МТС сообщает о реализации проекта по обеспечению сотрудников «Российского объединения инкассации» во Владивостоке портативными видеорегистраторами. Устройства позволяют обеспечить безопасность денежных средств при изъятии и перевозке.

Портативные видеорегистраторы крепятся на форму сотрудника и фиксируют всё происходящее в память устройства. Цифровые девайсы обладают функциями 16-кратного цифрового приближения и высоким качеством ночного видения, что позволяет получить чёткое изображение даже в тёмное время суток.

«Умные» видеорегистраторы, предоставленные МТС, помогут защитить деньги приморцев от злоумышленников, поскольку инкассаторы перевозят наличные средства, в том числе для социальных нужд, зарплат и пенсий. Наличие у сотрудника устройства для видеофиксации снижает риск нападения на сотрудников службы. Кроме того, видеозапись, полученная с портативного видеорегистратора, поможет составить объективную картину произошедшего при возникновении спорной ситуации.

— Оснащение инкассаторов видеонаблюдением продолжает череду социально важных инициатив МТС, помогающих обеспечить общественную безопасность. Ранее мы реализовали в Приморском крае ряд масштабных и значимых проектов по установке стационарных систем интеллектуального видеонаблюдения в общественных пространствах, медицинских учреждениях, транспортных компаниях. Портативные видеорегистраторы также позволяют решать самые разнообразные задачи во многих сферах жизни, где играет роль человеческий фактор. Строительство, логистика, охрана общественного порядка, экстренные службы, ЖКХ и торговля — вот неполный перечень отраслей, где могут эффективно использоваться такие устройства. Благодаря применению портативных видеорегистраторов можно минимизировать риски несчастных случаев и обеспечить безопасность сотрудников, — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Справка «ЗР» О «Российском объединении инкассации» («Росинкас»)

Объединение «Росинкас» — один из крупнейших в стране перевозчиков наличных денег и других ценностей. Организация выступает партнером крупных российских и международных компаний, в том числе крупных банков, работающих на территории Приморья, «Почты России». «Росинкас» обеспечивает деятельность Банка России по организации наличного денежного обращения и входит в единую централизованную систему Банка России.

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Приморье
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