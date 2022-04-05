Треть бюджета Приморского края причалила на морвокзале

В начале марта в странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации по демилитаризации на Украине. Брюссель объявил, что под прицел попадут прежде всего яхты и виллы бизнесменов из РФ.