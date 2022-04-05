Треть бюджета Приморского края причалила на морвокзале

Яхта Nord под флагом Каймановых островов прибыла в порт Владивостока 31 марта. В дальневосточную столицу судно, вероятно, перегнали, чтобы уберечь от конфискации.
«Чудо техники», которое было спущено на воду немногим более года назад, принадлежит 56-летнему миллиардеру Алексею Мордашову. Он известен в первую очередь как совладелец, председатель совета директоров и генеральный директор ПАО «Северсталь». Также он — генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза». Владеет 32% немецкой туристической компании TUI Group.
По версии Forbes, его состояние в 2020 году оценивалось в $29,1 млрд. Тогда Мордашов возглавил рейтинг двухсот богатейших россиян.
В начале марта в странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации по демилитаризации на Украине. Брюссель объявил, что под прицел попадут прежде всего яхты и виллы бизнесменов из РФ.
Если перевести стоимость яхты, которая оценивается экспертами примерно в 500 млн долларов, в рубли по действующему курсу, выйдет почти третья часть доходной части годового бюджета Приморского края.
СПРАВКА «ЗР»
— длина 142 метра
— 6 палуб
— скорость до 20 узлов
— особая носовая палуба, похожая на палубу авианосца
— экипаж 40 человек
— 20 комфортабельных кают
— бассейн, джакузи, спа-салон
— кинотеатр, зона барбекю, пляжный клуб
— дайвинг-центр и гараж с субмариной