Треть бюджета Приморского края причалила на морвокзале

Треть бюджета Приморского края причалила на морвокзале
Треть бюджета Приморского края причалила на морвокзале
Сегодня, 13:15БизнесФото: Андрея Михайлова
Яхта стоимостью около 500 млн долларов прибыла в порт Владивостока. Фотографии для «Золотого Рога» снял известный в крае фотограф Андрей Михайлов.

Яхта Nord под флагом Каймановых островов прибыла в порт Владивостока 31 марта. В дальневосточную столицу судно, вероятно, перегнали, чтобы уберечь от конфискации.

«Чудо техники», которое было спущено на воду немногим более года назад, принадлежит 56-летнему миллиардеру Алексею Мордашову. Он известен в первую очередь как совладелец, председатель совета директоров и генеральный директор ПАО «Северсталь». Также он — генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза». Владеет 32% немецкой туристической компании TUI Group.

По версии Forbes, его состояние в 2020 году оценивалось в $29,1 млрд. Тогда Мордашов возглавил рейтинг двухсот богатейших россиян.

В начале марта в странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации по демилитаризации на Украине. Брюссель объявил, что под прицел попадут прежде всего яхты и виллы бизнесменов из РФ.

Если перевести стоимость яхты, которая оценивается экспертами примерно в 500 млн долларов, в рубли по действующему курсу, выйдет почти третья часть доходной части годового бюджета Приморского края.

СПРАВКА «ЗР»

— длина 142 метра

— 6 палуб

— скорость до 20 узлов

— особая носовая палуба, похожая на палубу авианосца

— экипаж 40 человек

— 20 комфортабельных кают

— бассейн, джакузи, спа-салон

— кинотеатр, зона барбекю, пляжный клуб

— дайвинг-центр и гараж с субмариной

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостоктранспортморские порты
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