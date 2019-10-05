Крупнейший налогоплательщик Приморья отметил весомый юбилей

Расширение порта Козьмино с целью увеличения его мощности до 30 млн тонн в год началось сразу после ввода в эксплуатацию первой очереди. Три новых резервуара на нефтебазе построили в 2010 году, в результате чего объем резервуарного парка увеличился до 500 тыс. куб. метров. По словам генерального директора сегодня в планах предприятия нарастить перевалку до 34 млн тонн. Хотя могут перекачать и больше. Если понадобиться.