Крупнейший налогоплательщик Приморья отметил весомый юбилей

Ежегодно налоговые отчисления в бюджеты разных уровней предприятия составляют около 2 миллиардов рублей

Ежегодно налоговые отчисления в бюджеты разных уровней предприятия составляют около 2 миллиардов рублей Дождались трубу Всего с момента ввода в эксплуатацию и по состоянию на конец первого полугодия 2019 года через порт Козьмино экспортировано 233,8 млн т нефти. Среди стран-получателей максимальных объемов российской нефти - Китай, Япония, Южная Корея. При этом КНР продолжает наращивать объему закупаемой здесь нефти активнее всех стран. Вы покупайте, погрузка будет С 2009 по 2012 годы нефть в ООО «Транснефть - Порт Козьмино» поступала только по железной дороге. Выгруженная на сливных эстакадах нефть перекачивалась по нефтепроводу длиной 23 км в резервуарный парк нефтебазы строительным номиналом 350 тыс. куб. метров. После формирования танкерной партии осуществлялась погрузка нефти на танкер. Расширение порта Козьмино с целью увеличения его мощности до 30 млн тонн в год началось сразу после ввода в эксплуатацию первой очереди. Три новых резервуара на нефтебазе построили в 2010 году, в результате чего объем резервуарного парка увеличился до 500 тыс. куб. метров. По словам генерального директора сегодня в планах предприятия нарастить перевалку до 34 млн тонн. Хотя могут перекачать и больше. Если понадобиться. В 2017 году строительство двух новых резервуаров для хранения нефти в резервуарном парке порта способствовало увеличению пропускной способности терминала Сегодня погрузка нефти на нефтеналивные суда производится у двух причалов, принимающих танкеры дедвейтом от 80 до 150 тыс. тонн. Отгрузка нефти в порту Козьмино идет по нарастающему графику. С каждым годом объем отгрузки увеличивается. Высокое качество нефти сорта ESPO привлекательно для импортеров, а короткое транспортное плечо обеспечивает им серьезную экономию средств. Спрос на российскую нефть в странах Азии только растет. Работа по высшим стандартам В текущем году нефтепорт Козьмино в очередной раз подтвердил соответствие международным стандартам деятельности в области экологии, энергетики и охраны труда. Проверка была проведена представителями крупной, международной признанной российской сертификационной организации. Среди положительных практик инспекторы также отметили выполнение энергосберегающих мероприятий на производстве, которые позволят в 2019 году сэкономить 171,44 тыс. кВт*ч электроэнергии. Группа аудиторов отметила достигнутые показатели, реализацию политики в области охраны труда. Проверяющие оценили высокий уровень готовности персонала к возможным аварийным ситуациям, осведомленность и компетентность работников по вопросам организации безопасного труда. Моллюски не против В октябре 2010 года на акватории бухты Козьмина создан опытный полигон по выращиванию морских гидробионтов с целью проведения биомониторинга влияния производственной деятельности на природную экосистему. Биомониторинг представляет собой систему регулярных наблюдений за состоянием естественных поселений гидробионтов бухты Козьмина и специально выращиваемых на участке – гребешка приморского, мидии тихоокеанской, ламинарии японской. Участок расположен в непосредственной близости к нефтеналивному терминалу (около 250 м). Одна из функций участка марикультуры - это поддержание видового разнообразия бухты. На установках полигона создаются условия, благоприятные для развития других ценных промысловых животных. За все время на дно бухты отселили более 65 тысяч особей серых и черных морских ежей, 6 тысяч особей камчатского краба. В соответствии с корпоративной программой повышения биоразнообразия до 2021 года за счет собственных средств общества планируется выпуск 10 тысяч особей гребешка ежегодно. Журналистам, кстати, дали попробовать местные деликатесы. Ну что тут скажешь: пальчики оближешь! Общество активно участвует в различных научно-исследовательских работах экологической направленности. В рамках утвержденной правительством РФ программы импортозамещения проводятся работы с целью содействия разработке и началу производства в России активированных углей, которые могли бы использоваться в современных установках рекуперации паров нефти – подобных той, что установлена в нефтепорту Козьмино. С 2010 года внедрена и успешно функционирует система экологического менеджмента. В июле 2019 года проведен очередной ресертификационный аудит независимыми аудиторами Русского Регистра, по результатам которого подтверждено соответствие деятельности «Транснефть-Порт Козьмино» требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Нефтепорт Козьмино стал лауреатом в номинации «Лучшее экологическое предприятие». С 2016 года общество дважды входило в тройку лидеров природоохранной деятельности среди предприятий системы «Транснефть». Приветствуйте: приморская нефтянка! С приходом в Приморье компании «Транснефть» в крае фактически появилась новая отрасль промышленности, которая дала новые рабочие места, в том числе молодежи. На сегодняшний день на предприятии трудоустроены 781 человек, из них 718 человек - жители ДФО. Инженерно-технический персонал предприятия - 340 человек, рабочие - 441 человек. Средний возраст работников - 40 лет. 439 сотрудников имеют высшее образование, что составляет 56% от общей численности. Забота о достойном уровне жизни работников составляет основу социальной политики предприятия. Это высокая заработная плата, ежемесячные премии, надбавки, льготы и компенсации, комфортабельное жилье, мы предоставляем квартиры в малоэтажном жилом комплексе. Высококачественное медицинское обслуживание по программе ДМС, путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории. Ну и самая интересная цифра - средняя зарплата. По некоторым данным на предприятии она составляет 116 тыс. руб. Понятное дело, что текучка здесь практически отсутствует. Хотя, внимание, кое-какие вакансии все же есть. Делать благо - фирменный стиль Благотворительность - одно из наиболее важных направлений социальной работы ООО «Транснефть - Порт Козьмино». Предприятие оказывает целевую поддержку образовательным и спортивным учреждениям, организациям культуры и детским домам, различным общественным организациям. В период с 2010 по 2018 гг. размер благотворительной помощи сторонним организациям составил 139,6 млн руб. (в том числе благотворительный проект по капитальному ремонту МБДОУ «Детский сад № 49» г. Находки, на который было потрачено 91,9 млн руб.) Средняя общеобразовательная школа № 18 станет вторым получателем адресной благотворительной помощи ПАО «Транснефть» в Находкинском городском округе. С момента ввода в эксплуатацию в 2009 году работа нефтеналивного терминала характеризуется высокими производственными и финансовыми показателями. При этом коллектив порта успешно справляется с одной из главных задач - обеспечением бесперебойной поставки всех заявленных объемов нефти на экспорт. Лучшее и крупнейшее При этом, решая стратегические задачи в масштабах страны, «Транснефть - Порт Козьмино» вносит важный вклад в обеспечение экономического развития территории своего присутствия. Нефтепорт - крупнейший налогоплательщик Приморья. Ежегодно в среднем налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составляют 2 млрд рублей. Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter