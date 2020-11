Форум "Мой бизнес" станет главным бизнес-событием осени во Владивостоке

Молодых предпринимателей ждет встреча с федеральными экспертами

Молодых предпринимателей ждет встреча с федеральными экспертами 24 ноября во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ пройдет форум «Мой бизнес», организованный в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Событие соберет на одной площадке ведущих бизнес-спикеров и все предпринимательское сообщество региона. О программе форума и его значимости для поддержки деловой активности приморцев рассказал заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей ДМИТРИЕНКО. По словам врио вице-губернатора Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, форум «Мой бизнес» ориентирован не только на опытных бизнесменов, но и на самую молодую аудиторию – в том числе, на студентов и школьников в возрасте от 16 лет. «Будет замечательно, если наши школьники - 9, 10, 11 класс - смогут для себя найти пример для подражания и действительно поймут, что не обязательно быть наёмным сотрудником, а вполне реально создать что-то своё. Это как раз те задачи, которые перед нами стоят в рамках нацпроекта – увеличить количество предпринимателей в ближайшие 5 лет», - отметил Константин Шестаков. По мнению заместителя главы региона, молодые предприниматели могли бы занять свою нишу, в том числе, в туристической отрасли. На фото: Заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко: «Мы планируем, что по итогам 2019 года свыше трех тысяч предпринимателей получат в центрах «Мой бизнес» качественные консультации и пройдут обучение на бесплатных семинарах, тренингах и мастер-классах». Фото автора Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

