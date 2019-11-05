Главой Русской рыбопромышленной компании назначен Виктор Литвиненко

Главой Русской рыбопромышленной компании назначен Виктор Литвиненко

5 ноября 2019, 11:40
Бизнес
На посту генерального директора он сменил Фёдора Кирсанова

На посту генерального директора он сменил Фёдора Кирсанова

С 28 октября Русская Рыбопромышленная Компания централизовала управление бизнесом во Владивостоке. Теперь именно здесь, в столице Приморья зарегистрирована и будет функционировать РРПК. Смена адреса регистрации компании и релокация офиса - решение, продиктованное сокращением административных расходов и повышением эффективности работы РРПК. Среди приоритетных направлений компании - существенное обновление флота, развитие кадрового центра РРПК и выход на новые рынки сбыта с конкурентноспособными продуктами глубокой переработки. Семичасовая разница во времени затрудняла эффективность реализации этих бизнес целей. Виктор Литвиненко - опытный менеджер, профессионал рыбного промысла, уроженец Приморского Края. Вся трудовая деятельность Виктора Александровича Литвиненко связана с морем.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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