Китай запускает крупнейшую сеть пятого поколения

Китай объявил, что уже 1 ноября начнут работать первые сети пятого поколения связи

Китай объявил, что уже 1 ноября начнут работать первые сети пятого поколения связи. До сих пор Китай отставал от США, где они появились еще несколько месяцев назад. Но теперь Китай должен обогнать их и другие страны – развертывание новой технологии всемерно поддерживает китайское руководство, пишут «Ведомости». Сети пятого поколения государственных мобильных операторов China Mobile, China Telecom и China Unicom появятся в 50 крупных городах, заявил замминистра промышленности и информатизации КНР Чэнь Чжаосюн. Причем такие мегаполисы, как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь первыми получат полное покрытие, пишет Bloomberg. Также агентство отмечает, что все три оператора начали предоставлять доступ к сетям пятого поколения уже в четверг утром. Тарифные планы будут начинаться от 128 юаней ($18) за 30 Гб данных в месяц. Заявки на переход на эти тарифы подали уже 10 млн человек. Для перехода необходимо иметь смартфоны, поддерживающие пятое поколение связи. По оценкам Bernstein, к концу 2020 г. в стране будет уже 120 млн абонентов сетей 5G, а к концу 2021 г. – 465 млн абонентов. «Бум 5G придется, скорее, на 2020 г. или 2021 г., но для энтузиастов возможность [перейти на такую связь] появилась уже сейчас», − отмечает аналитик Bernstein Крис ЛЭЙН (цитата по The Wall Street Journal). По прогнозам лондонской ассоциации GSMA, представляющей интересы мобильных операторов по всему миру, в Китае к 2025 году будет уже около 600 млн абонентов сетей 5G, или примерно 40% от их количества во всем мире. Первой национальную сеть 5G в апреле запустила Южная Корея. В тот же день такие сети появились в некоторых городах США. Китай изначально планировал по примеру Кореи создать национальную сеть в 2020 году. Однако он ускорил работу, когда началось давление Вашингтона на Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования. США обвиняют компанию в шпионаже в пользу Китая и призывают другие страны бойкотировать ее оборудование. Однако это не помешало Huawei заключить уже более 60 контрактов на поставку оборудования для сетей 5G по всему миру, в том числе 28 в Европе. Кроме того, Китай борется с США за лидерство в развертывании 5G-сетей, поскольку гораздо более быстрая (до 100 раз) передача данных должна поспособствовать разработке самоуправляемых автомобилей, автоматизации промышленности и другим инновациям. Но в США операторам приходится сталкиваться со многими проблемами: наиболее пригодные частоты уже заняты военными или государственными учреждениями, почти все пригодные для размещения вышек участки принадлежат частным владельцам, а затраты на оборудование выше из-за запрета на покупку более дешевой аппаратуры Huawei. В свою очередь, Китай сделал развитие 5G национальным приоритетом и стремится всячески помогать операторам, даже раздает частоты бесплатно, отмечает Financial Times. «Хотя некоторые страны запустили связь 5G раньше, у Китая в пятницу будет крупнейшая в мире работающая коммерческая сеть 5G», − написали в отчете аналитики Bernstein. Китай утверждает, что у него уже есть более 80 тыс. базовых станций для сетей пятого поколения. К концу года он планирует увеличить их количество до 130 тыс. Для сравнения: в Южной Корее их к этому моменту будет 75 тыс., а в США − 10 тыс., по оценкам Bernstein. В России, как и в США, самые пригодные частоты для сетей 5G заняты военными, не желающими от них отказываться. В августе президент Владимир ПУТИН согласился с позицией Совета безопасности, выступившего против предоставления операторам наиболее популярного в мире диапазона частот для 5G – 3,4–3,8 ГГц. Из-за этого операторам нужно будет создавать сети на других частотах, а России, возможно, придется разрабатывать собственное телекоммуникационное оборудование. В сентябре министр связи и цифрового развития Константин Носков заявил, что под развитие стандарта 5G могут быть переданы частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, принадлежащие операторам фиксированной связи. Но это вряд ли произойдет в 2019 году. КСТАТИ Новая стратегия МТС Совет директоров ПАО «МТС» утвердил стратегию группы на 2020-2022 годы. Стратегия направлена на ускоренное создание масштабной экосистемы новых цифровых продуктов на базе накопленной экспертизы. Компания нацелена на сбалансированное развитие бизнеса, рост капитализации и повышение уровня возврата на вложенный капитал. «Руководство МТС намерено публично представить новую стратегию развития бизнеса 25 ноября 2019 года», - сообщает компания. Сейчас в МТС действует стратегия 3D (Data, Digital, Dividends). Первоначально оператор принял ее в 2014 году, тогда она тоже называлась 3D, но тремя «Д» были «данные, дифференциация, дивиденды». В 2017 году стратегию обновили: оператор поменял лишь одну составляющую - дифференциацию на диджитализацию. Год назад оператор утвердил стратегию на 2019-2021 годы, не представив подробностей. Позже глава МТС Алексей КОРНЯ сказал, что она предполагает объединение всех сервисов МТС в одну экосистему. В портфеле активов МТС - МТС-банк, киберспортивная организация Gambit Esports, сервис поиска исполнителей для бытовых и бизнес-задач YouDo, образовательная платформа Smart University, сервисы для покупки билетов Ticketland и Ponominalu. МТС также развивает бизнес хранения данных. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

