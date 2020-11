Почти 200 дворов отремонтировали во Владивостоке

Во Владивостоке продолжается ремонт придомовых территорий по губернаторской программе "1000 дворов"

Во Владивостоке продолжается ремонт придомовых территорий по губернаторской программе «1000 дворов». На сегодняшний день преобразились уже 196 дворов – около двух третьих запланированных к благоустройству на этот год. Все работы организованы администрацией Владивостока совместно с управляющими компаниями и с учетом пожеланий граждан. На 103 придомовых территориях уложен новый асфальт, в 60 дворах установлены детские площадки, а в 33 дворах – спортивные площадки. Из последних адресов, где ремонт завершен, - дворы на Гульбиновича, 20 и Марины Расковой, 5. Отремонтировать самостоятельно, на средства жильцов, придомовые территории - непосильное бремя, поэтому дороги в сотнях дворов во Владивостоке за последние десятилетия сильно разрушились, так что программа по благоустройству дворов и возможность получить на это бюджетные средства оказалась более чем своевременной и долгожданной. При этом субсидий, предоставленных по краевой программе на асфальтирование больших дворовых территорий, во многих случаях оказалось недостаточно, поэтому по распоряжению главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА в городской казне были изысканы дополнительные средства в размере 20 млн рублей. Чтобы войти в краевую программу «1000 дворов», граждане заранее, еще в конце минувшего года, подавали документы. Победителями конкурса стали жители 317 домов во Владивостоке. Это одна десятая всех дворов краевого центра. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71. «Асфальтирование дворов, установка новых площадок – это то, что сегодня нужно Владивостоку. Поэтому, чем больше жителей будут участвовать в федеральных, краевых и городских программах благоустройства, тем быстрее преобразится наш город», - подчеркнул Олег Гуменюк. Светлана СМИРНОВА. Фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

