Тепличный комплекс по технологии вертикальной фермы вырос на Камчатке

«Очень приятно, что это наши российские технологии. Они достаточно необычны и не особо дорогие, но крайне эффективны. Продукция растёт качественной и вкусной, а её себестоимость достаточно низка. Это серьёзное преимущество, которое предоставляет хорошие возможности для производства зеленных культур даже в самых северных районах Камчатки. Один такой комплекс контейнерного типа способен обеспечивать овощами и зеленью целый посёлок. Поэтому я считаю эту технологию очень перспективной. Безусловно, мы приветствуем такие инициативы и готовы оказать всю возможную поддержку», - подчеркнул Владимир Илюхин.