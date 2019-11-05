Тепличный комплекс по технологии вертикальной фермы вырос на Камчатке

Тепличный комплекс по технологии вертикальной фермы вырос на Камчатке

5 ноября 2019, 18:20
Бизнес
Оборудование и программное обеспечение предприятия изготовлено и смонтировано российским производителем

Оборудование и программное обеспечение предприятия изготовлено и смонтировано российским производителем из Брянска

Губернатор Владимир Илюхин посетил предприятие, которое занимается выращиванием зеленных культур в Петропавловске-Камчатском и оценил перспективы применения данной технологии в климатических условиях полуострова

Инициатор проекта выращивает 8 видов культур. На реализацию данной инициативы ушло меньше года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Очень приятно, что это наши российские технологии. Они достаточно необычны и не особо дорогие, но крайне эффективны. Продукция растёт качественной и вкусной, а её себестоимость достаточно низка. Это серьёзное преимущество, которое предоставляет хорошие возможности для производства зеленных культур даже в самых северных районах Камчатки. Один такой комплекс контейнерного типа способен обеспечивать овощами и зеленью целый посёлок. Поэтому я считаю эту технологию очень перспективной. Безусловно, мы приветствуем такие инициативы и готовы оказать всю возможную поддержку», - подчеркнул Владимир Илюхин.

Добавим, предприятие относится к разряду инновационных сельскохозяйственных компаний. Здесь задействованы технологии, которые не использовались ранее в пищевой промышленности Камчатки. Вертикальная ферма оснащена светодиодной подсветкой, а продукция произрастает по технологии «Гидропоника».

В следующем году данное производство планируется расширить. Инициатор проекта готовится дополнить ассортимент своей продукции огурцами и помидорами. Общая производительность комплекса составляет порядка 5 тонн зеленных культур.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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