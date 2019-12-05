Амурский предприниматель признан лучшим молодым инноватором в России

Проект направлен на создание цифровых копий бизнеса для более эффективного управления на основе данных и технологии визуально-ориентированной автоматизации. С помощью этой технологии Команда «АБВ» может автоматизировать рутинные процессы, которые, по мнению клиентов, автоматизировать невозможно. Иван Шумилов со своей командой сделали рентабельным внедрением для малого и среднего бизнеса. На время поездки к Ивану уже обратилось 8 инвесторов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.