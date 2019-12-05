Амурский предприниматель признан лучшим молодым инноватором в России

Амурский предприниматель признан лучшим молодым инноватором в России

5 декабря 2019, 16:38
Бизнес
Проект команды Ивана Шумилова "IT-платформа АБВ для управления бизнесом" занял первое место в номинации "Коммерциализация проекта" в финале Всероссийского конкурса "Ты - инноватор"

Проект команды Ивана Шумилова "IT-платформа АБВ для управления бизнесом" занял первое место в номинации "Коммерциализация проекта" в финале Всероссийского конкурса "Ты - инноватор", который проходил в городе Калуга.

Проект направлен на создание цифровых копий бизнеса для более эффективного управления на основе данных и технологии визуально-ориентированной автоматизации. С помощью этой технологии Команда «АБВ» может автоматизировать рутинные процессы, которые, по мнению клиентов, автоматизировать невозможно. Иван Шумилов со своей командой сделали рентабельным внедрением для малого и среднего бизнеса. На время поездки к Ивану уже обратилось 8 инвесторов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

Проект, разработанный амурчанами, оказался в числе лучших в программе "Старт-1" от Фонда содействия инновациям. После необходимых доработок в январе «ИТ-платформа АБВ» сможет претендовать на инвестиции в 7 миллионов рублей для опытного тестирования проекта, а также реализации публичной и коммерческой версии в жизнь.

Кроме этого, проект для ОАО "РЖД" под названием "По пути" получил 2 инвестиционные предложения на сумму почти 22 миллиона рублей. На сегодняшний день проговариваются основные условия сделки с двумя заинтересованными сторонами - РЖД и инвесторами.

Иван Шумилов прошел отбор Всероссийского конкурса "Лидеры рунета" и приглашен спикером на площадку самого крупного IT-форума России RIW.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Stories:
ЭкономикаДальний Восток
АмурАмур-ЛиманскийОха – Комсомольск-на-АмуреКомсомольск-на-Амуре
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы