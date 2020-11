Амурский предприниматель признан лучшим молодым инноватором в России

Проект команды Ивана Шумилова "IT-платформа АБВ для управления бизнесом" занял первое место в номинации "Коммерциализация проекта" в финале Всероссийского конкурса "Ты - инноватор"

Проект команды Ивана Шумилова "IT-платформа АБВ для управления бизнесом" занял первое место в номинации "Коммерциализация проекта" в финале Всероссийского конкурса "Ты - инноватор", который проходил в городе Калуга. Проект направлен на создание цифровых копий бизнеса для более эффективного управления на основе данных и технологии визуально-ориентированной автоматизации. С помощью этой технологии Команда «АБВ» может автоматизировать рутинные процессы, которые, по мнению клиентов, автоматизировать невозможно. Иван Шумилов со своей командой сделали рентабельным внедрением для малого и среднего бизнеса. На время поездки к Ивану уже обратилось 8 инвесторов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области. Проект, разработанный амурчанами, оказался в числе лучших в программе "Старт-1" от Фонда содействия инновациям. После необходимых доработок в январе «ИТ-платформа АБВ» сможет претендовать на инвестиции в 7 миллионов рублей для опытного тестирования проекта, а также реализации публичной и коммерческой версии в жизнь. Кроме этого, проект для ОАО "РЖД" под названием "По пути" получил 2 инвестиционные предложения на сумму почти 22 миллиона рублей. На сегодняшний день проговариваются основные условия сделки с двумя заинтересованными сторонами - РЖД и инвесторами. Иван Шумилов прошел отбор Всероссийского конкурса "Лидеры рунета" и приглашен спикером на площадку самого крупного IT-форума России RIW. Журнал "Дальневосточный капитал".

