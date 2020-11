Движение по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ открыли

Движение пассажирских автобусов будет осуществляться ежедневно с 09:00 с интервалом в 30 минут

Движение пассажирских автобусов будет осуществляться ежедневно с 09:00 с интервалом в 30 минут 3 декабря областная комиссия по контролю за состоянием наплавных (понтонных) мостов произвела обследование российской части пассажирского понтонного моста между пунктами пропуска Благовещенск и Хэйхэ Обследование подтвердило соответствие проектной документации и эксплуатационного состояние пассажирского понтонного моста нормативным требованиям, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области. По итогам работы комиссии, а также согласования с китайской стороной, было принято решение о начале автобусных пассажирских перевозок на данном направлении с 4 декабря текущего года. Движение пассажирских автобусов будет осуществляться ежедневно с 09:00 с интервалом в 30 минут. Последний автобус из Благовещенска в Китай будет отправляться в 16:30, а из Хэйхэ в Россию – в 17:00. Стоимость билетов для взрослого пассажира составит 2150 рублей, а билет для ребенка от 5 до 10 лет – 1215 рублей. Дети до 5 лет могут пересекать границу бесплатно. Для уточнения информации можно обращаться в справочную службу ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо» по телефону 59-57-64. Движение по грузовому понтону планируется запустить на следующей неделе. Журнал "Дальневосточный капитал".

