Как создать личный бренд расскажут спикеры из Сингапура, Москвы и Санкт-Петербурга во Владивостоке

Как создать личный бренд? Как продвигаться в инстраграм? Что такое нетворкинг по-взрослому? Как организовать свое сообщество и масштабировать бизнес? Все это расскажут спикеры из Сингапура, Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока 12 декабря в Кампусе ДВФУ. Программа Предпринимательского Форума, действительно, очень насыщенная и раскрывает вопросы начинающих и молодых предпринимателей. Важно, что спикерам конференции станут приезжие и местные спикеры, доказавшие свою экспертность в каждой из тем: #создать личный бренд в соцсетях Максим Чернов, Сингапур Эксперт по нетворкингу, предприниматель, видеоблогер, автор книги-бестселлера. Основатель компании ПроНетворкинг и Академии нетворкинга и личного бренда #заниматься нетворкингом по-взрослому Иван Кензо, Санкт-Петербург Предприниматель, основатель Клуба предпринимателей BizPeople в Санкт-Петербурге, CEO Royal Apart SPB, сети салонов красоты «Забава» #создать свое бизнес-сообщество Марина Лях, Санкт-Петербург Основатель и руководитель Клуба предпринимателей BizPeople в Санкт-Петербурге #продвигать свои идеи во ВКонтакте Вячеслав Прохоров, Москва Евангелист VK Business. Преподаватель ВШЭ, МГУ, проектов Skillbox, Нетология, Академии интернет-резерва. Работал в: RealWeb, Google, myTarget, Одноклассники. #как создали одну из мощнейших франшиз в СНГ Павел Чернявский, Владивосток Директор по развитию сети автомобильных кофеточек CoffeeMachine #как собрать команду мечты. Пошаговый план лидера Илья Сухих, Владивосток Ресторатор, основатель ресторанов Supra, Zuma, Midia #как проверить франшизу и не потерять деньги Тимофей Белоглазов, Владивосток Основатель и генеральный директор маркетингового агентства DVIGA, судья международных конкурсов Золотой сайт, CSS Design Awards #личной эффективности руководителя. Как успевать делать бизнес и жить Алексей Комиссаров, Владивосток Основатель и директор по развитию маркетингового агентства DVIGA, Школы личной эффективности Sprut-in-Suit, образовательной тусовки RuBusiness School Организатором мероприятия выступил Центр «Мой бизнес», а регистрация на данный момент бесплатная на сайте: https://proconf.info/moibiz-forum (активная ссылка https://proconf.info/moibiz-forum?utm_source=zolotoyrog&utm_medium=site) Когда: 12 декабря 2019 года, с 09.00 до 19.00. Где: остров Русский, кампус ДВФУ, корпус С, Красный зал Газета "Золотой Рог", Владивосток

