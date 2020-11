Приморских предпринимателей учили опираться в бизнесе на друзей и знакомых

Форум "Мой бизнес", который прошел в конце минувшей недели во Владивостоке, стал не просто площадкой для полезных знакомств и общения приморских предпринимателей

Форум «Мой бизнес», который прошел в конце минувшей недели во Владивостоке, стал не просто площадкой для полезных знакомств и общения приморских предпринимателей. Ведущий, международный эксперт по бизнес-стратегии, эффективному нетворкингу и формулам успешных взаимоотношений Гил ПЕТЕРСИЛ научил участников Форума нетворкингу как компетенции бизнесменов нового поколения. В своем выступлении эксперт неоднократно подчеркивал, что нетворкинг давно превратился в ключевой инструмент развития современного бизнеса, а умение человека создать вокруг себя сообщество успешных людей является обязательным условием успешного стартапа. Если говорить простым языком, то нетворкинг - это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых, работающих или имеющих связи в той или иной сфере, максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные и бизнес-задачи. При этом, в сути нетворкинга лежит выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь. В перерывах Гил Петерсил давал задания по обмену визитками и самопрезентации, выполнение которых отслеживал и комментировал. «Я видел, что какая-то часть зала не принимала участие в задании и продолжала сидеть на своих местах. Поймите, возможно, вы именно сейчас потеряли шанс обрести очень нужное для вас знакомство!», - говорил эксперт. Он приводил примеры из собственной жизни, когда на подобных мероприятиях он лично познакомился с таким известными людьми как Роберт КИЙОСАКИ, Брайан ТРЕЙСИ и Тони РОББИНС. «Всегда нужно сначала предложить что-то полезное своему собеседнику, чем-то его заинтересовать, а потом уже озвучивать свои интересы», - предупреждал спикер. Он призывал начать с элементарного - размещать фотографии с интересных мероприятий в социальных сетях, рекомендовать полезные книги. Цель всех этих действий - показать себя интересным человеком и стать полезным для новых партнеров и друзей. Гил призывал не останавливаться перед своими целями, когда нет достаточных ресурсов для их осуществления: «Если нет денег на участие в интересном мероприятии - станьте волонтером. Я знаю многих сегодняшних успешных предпринимателей, которые впервые приехали на Тони Роббинса именно в этом качестве». Не обошел спикер и тему российского менталитета. Так, одним из заданий было посмотреть по сторонам и мысленно сказать комплимент своему соседу. После его выполнения многие участники отметили, что почувствовали себя непривычно. «В России не принято улыбаться, слишком открываться и просто так раздаривать комплименты. Однако это необходимые качества для успешного нетворкинга с иностранными партнерами», - отметил эксперт. Кроме заявленной темы выступления Гил Петерсил также затронул такой важный для предпринимателей вопрос, как создание бизнеса с нуля. Для того, чтобы проверить свою бизнес-идею, ее нужно проговорить с определенным числом людей. Это даст видение вопроса со всевозможных сторон. Однако эксперт предупредил, что стоит обходить стороной отрицательно настроенных персонажей, которые, вместо того, чтобы дать дельный совет, предпочитают просто разбить идею в пух и прах. Перед тем как начать свой бизнес, Гил предлагает задать себе следующие вопросы: Кто мои конкуренты? В чем мое конкурентное преимущество? Кто мои стратегические партнеры? «Таким образом, построить успешный бизнес позволят три важных аспекта: Видение того, что вам хотелось бы сделать. Четкое понимание целевой аудитории. И, самое важное, понимание того, что вам одному не справиться. Надо четко понимать, кто еще требуется команде, чтобы компенсировать ваши недостатки» - уверен Гил Петерсил. Отметим, что выступление эксперта вызвало, пожалуй, самый большой отклик в предпринимательской среде. Значительная часть присутствующих продолжила общение со спикером после его официального выступления на неформальных площадках форума. На фото: Международный эксперт по бизнес-стратегиям и успешным взаимоотношениям Гил Петерсил с большим успехом выступил на форуме «Мой бизнес». Фото из архива Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

