Тысяча смелых

Во Владивостоке прошел форум «Мой бизнес» Владивосток стал девятнадцатым городом России, в котором прошел форум «Мой бизнес», созданный в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей. И хотя организаторы ожидали около 900 участников, на мероприятии в Дальневосточном Федеральном Университете собралось более 1000 представителей бизнес-сообщества со всего Приморья. Ключевыми темами Форума стали меры государственной поддержки, новые технологии для бизнеса, маркетинг и коммуникации. За 9 часов выступлений 13 экспертов в режиме нон-стоп рассказали приморским предпринимателям о технологиях взрывного роста бизнеса, оптимизации финансов компании, цифровой логистике, тиражировании бизнеса и коммуникациях. Среди приглашенных во Владивосток спикеров были такие известные предприниматели как Гузель САНЖАПОВА - основатель социального предприятия Cocco Bello; Гил ПЕТЕРСИЛ - ведущий международный эксперт по бизнес-стратегии и нетворкингу; Рустам МАВЛАНОВ - CEO группы компаний Synergy New York, Дмитрий КИБАЛКО - основатель сети магазинов «Мосигра» и другие. Площадка форума «Мой бизнес» стала прекрасной возможностью для предпринимателей получить новые знания, услышать экспертов мирового уровня, приобрести новых партнеров, перенять опыт известных предпринимателей. Еще одна цель форума «Мой бизнес» - сформировать глобальное информационное деловое сообщество в регионе и во всей стране. Для этой цели у каждого участника на регистрационном бейдже разместили специальный паспорт (qr-код), с помощью которого предприниматель попадал в единую экосистему, где возможно общаться с другими бизнесменами, набирать баллы и получать призы. Также в популярных мессенджерах работали чат-боты, которые не только ориентировали человека на площадке Форума, но и остались после окончания мероприятия как общая группа единомышленников. Напомним, форум «Мой бизнес» организован Министерством экономического развития России совместно с Университетом «Синергия», администрацией Приморья и краевым центром «Мой бизнес» в рамках проекта по популяризации предпринимательства - части национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ранее форумы «Мой Бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Челябинске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Кызыле и других городах, где собрали в общей сложности более 25 тысяч человек. Кроме того, в рамках мероприятия были определены лучшие инвестиционные проекты года. Итоги первого регионального конкурса «Лучший инвестиционный проект-2019» подвело Инвестиционное агентство Приморского края на масштабном форуме предпринимателей «Мой бизнес», который прошел 24 ноября в ДВФУ. При оценке проектов учитывались объем инвестиций, созданные рабочие места, окупаемость проекта и социально-экономический эффект. В номинации «Лучший инвестиционный проект регионального значения» победил резидент Свободного порта Владивосток - транспортно-логистический комплекс «Юнион», расположенный в Артеме. В развитие проекта вложено 870 млн рублей, создано 27 новых рабочих мест. Лучшим проектом муниципального значения стала «Клиника ревматологии профессора Дубикова А.И.» - единственный на Дальнем Востоке специализированный медцентр, где помогают лечить болезни опорно-двигательного аппарата, околосуставных мягких тканей, а также системные воспалительные аутоиммунные болезни. В развитие проекта было вложено около 10,4 млн рублей, уже создано 18 новых рабочих мест. Лучшей бизнес-идеей стал проект ООО «Приморская соя» по производству лецитина из соевого масла. Запуск производства запланирован на конец 2021 года. Планируемый объем инвестиций - 120 млн рублей, будет создано 12 рабочих мест. «Подобные конкурсы - это еще один инструмент, помогающий выявить инициативы, которые способствуют развитию экономики всего Приморского края. Для инвесторов и бизнесменов это возможность ознакомиться с примерами глубоко проработанных и эффективных проектов, перенять этот опыт и внедрять новые подходы в своем бизнесе. Успешно реализованные проекты – лучшее доказательство того, что в Приморье создаются все условия для комфортной работы и развития своего дела», – рассказал директор АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» Игорь ТРОФИМОВ. Напомним, выявление лучших инвестиционных проектов в регионе – одно из мероприятий дорожной карты «Инвестиции», которая реализуется в рамках комплексной работы по улучшению инвестиционного климата в Приморском крае. Евгений СИДОРОВ, фото РИА «ПримаМедиа». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

