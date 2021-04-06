Бизнесмены Приморья стали активнее брать льготные микрозаймы

58 компаний Приморья с начала 2021 года взяли льготные микрозаймы на общую сумму более 57 миллионов рублей. Около 23 миллионов из общей суммы кредитов пришлись на компании из моногородов региона, сообщили в правительстве региона.

По словам специалистов, цифры свидетельствуют о том, что подобная финансовая поддержка стала популярнее в 2021 году среди представителей бизнеса из приморских моногородов. Так, за льготными микрозаймами в «Фонд развития Приморского края» обратились девять компаний из моногородов Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний и Новошахтинский, в том числе одна начинающая: она получила по программе «Старт» почти 5 миллионов рублей. «Мы предлагаем два специальных займа для бизнеса из моногородов — по экспресс-кредиту можно взять до 500 тысяч рублей по льготной ставке, а по займу „Моногород“ — до 5 миллионов рублей по ставке от 2,25% до 4,5% годовых, так как у нас предусмотрена сниженная ставка для приоритетных проектов из моногородов по большинству наших продуктов — 2,25% годовых (половина ключевой ставки Банка России)», — рассказала глава МКК «Фонд развития Приморского края» Елена Карионова. Одним из получателей микрокредита по сниженной ставке стала научно-производственная компания «Далькорм» из посёлка Новошахтинский. Компания «Далькорм» единственная на Дальнем Востоке производит экструдированные корма для рыб. Руководит компанией тандем отца и дочери: Владимир Воропаев, кандидат биологических наук, отвечает за научную часть, а Екатерина Воропаева является генеральным директором и также принимает участие в разработках. Стоит отметить, что проект стал приоритетным среди моногородов, так как в числе учредителей компании оказалась женщина. «Мы получили в микрокредитной компании льготный займ в 1,6 миллиона рублей. Средства уже направили на увеличение объема производства и на пополнение оборотных средств. Зачастую оплата от наших клиентов приходит после выращивания и продажи ими марикультуры, в то время как нам регулярно нужны средства на закупку сырья и производство кормов. Со средств микрозайма мы смогли дать отсрочку нашим клиентам, тем самым поддержав и их, и нас», — рассказала Воропаева. Стоит отметить, что с начала своей работы микрокредитная компания «Фонд развития Приморского края» выдала предпринимателям 407 микрозаймов на сумму более 433 миллионов рублей. Предприниматели могут получить до пяти миллионов рублей на срок до двух лет под процент, не превышающий ключевую ставку Центробанка — 4,5%. В фонде существуют специальные предложения для самозанятых и производителей, например, по некоторым продуктам можно получить отсрочку по оплате основного долга. Кроме того, на льготные микрозаймы можно взять поручительство Гарантийного фонда Приморского края и получить с его помощью трёх миллионов рублей без залога, либо обеспечить до 70% залога по кредитным программам. Специалисты отмечают, что предприниматели Приморья могут получить микрозайм практически на любые цели: займы на вложение в основные средства (в том числе покупку оборудования и расходы, связанные с его доставкой, установкой, обслуживанием), первоначальный взнос по договору лизинга, пополнение оборотных средств, рефинансирование банковских кредитов. «Список документов, необходимых для получения микрозайма, размещен на сайте mfoprim.ru. Для удобства действующего бизнеса мы предлагаем сначала заполнить одну форму — приложение № 14 „Финансовые показатели деятельности“ — и отправить на info@mfoprim.ru. Мы в течение дня рассматриваем ее и даем предварительную обратную связь по возможной сумме микрозайма», — отметила глава кредитного отдела МКК «Фонд развития Приморского края» Галина Корпусенко. Подробную информацию про финансовые продукты Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» можно уточнить по телефонам: 8 (423) 280-98-70, 8 (967) 958-98-70. Получить консультацию предприниматели могут лично в офисе компании во Владивостоке по адресу: улица Тигровая, 7 (кабинет 318), либо, направив письмо с вопросами на info@mfoprim.ru. Также подробности о займах можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» и в социальных сетях: Facebook, Instagram, в Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

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