Николай Заварзин опять оскандалился

В том же духе Николай Заварзин организовал общественные слушания по документации, «Обосновывающей хозяйственную деятельность АО „Порт Восточные ворота-Приморский завод“ во внутренних морских водах и в территориальном море по перевалке грузов через причалы № 18 (50), 19 (51) в морском порту». Что скрывается за длинной формулировкой — простому человеку понять сложно. Никакой информационно-разъяснительной кампании «Восточные Ворота» проводить не стали. Ограничились тем, что разложили документацию в здании заводской проходной. Г — грамотно! Отсутствие официальной информации всегда порождает чудовищ. И вот чаты, группы, соцсети наводнила страшная новость: в центре города Заварзин собирается вдвое увеличить перевалку угля. Для Находки с её социальной и общественной нестабильностью такой искры хватает, чтобы зажечь пламя. Что делает завод? Тушит? Разъясняет? Встречается с населением? Нет, нет и еще раз нет. Зачем?