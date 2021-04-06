Одобрено аграриями

«Машина отличная! Полностью ей доволен, использую уже не первый год и могу сказать, что аналогов по соотношению цена-качество просто нет. В этом году планирую приобрести следующую модель комбайна TORUM 785. Это еще более продвинутая машина, производительность которой более 100 т/ч на уборке кукурузы», — рассказал генеральный директор ООО СК «СКИФ» Андрей Делех.