В Приморье стартует проект «Кадры для бизнеса. Официанты»

Бесплатные курсы профессионального ресторанного сервиса стартуют в Приморье — приглашаются все желающие. Специальный проект «Кадры для бизнеса» включит теперь и официантов, сообщили в правительстве региона.

«Мы расширяем проект „Кадры для бизнеса“. Помимо самой кухни немаловажным в ресторанном бизнесе является блок работы, связанный с посадочным залом и гостями. Нам принципиально важно, чтобы уровень сервиса в ресторанах края постоянно повышался. В первую очередь для нас — приморцев. Мы ждем гостей как иностранных, так и из западных регионов России», — сказал во время встречи с рестораторами региона зампред правительства Приморья Константин Шестаков. Во время встречи рестораторы отметили, что хорошие специалисты, которые знают основы сервиса, всегда нужны в зале, а не только во время туристического сезона. По итогам встречи первыми партнёрами проекта «Кадры для бизнеса. Официанты» стали рестораны «Супра», Tokyo, Syndicate-Port Cafe, Osama sushi, Zuma и гостиница «Экватор» — выпускники проекта будут работать в этих заведениях уже в июне текущего года. «Рестораны будут глубоко вовлечены в образовательный процесс проекта и сделают его максимально ориентированным на практику. В итоге месячного интенсива студенты будут обучаться у лучших метрдотелей, работающих в Приморье, и со 100%-й уверенностью получат работу на летние месяцы», — заявил Шестаков. Занятия начнутся в мае на базе колледжа ВГУЭС. Подать заявку на бесплатное обучение может любой желающий. Стоит отметить, что все выпускники первого потока обучения поваров трудоустроены в ресторанах Владивостока. Проект «Кадры для бизнеса» реализуется в Приморье в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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