В Приморье стартует проект «Кадры для бизнеса. Официанты»

В Приморье стартует проект «Кадры для бизнеса. Официанты»
Сегодня, 12:10БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Бесплатные курсы профессионального ресторанного сервиса стартуют в Приморье — приглашаются все желающие. Специальный проект «Кадры для бизнеса» включит теперь и официантов, сообщили в правительстве региона.

«Мы расширяем проект „Кадры для бизнеса“. Помимо самой кухни немаловажным в ресторанном бизнесе является блок работы, связанный с посадочным залом и гостями. Нам принципиально важно, чтобы уровень сервиса в ресторанах края постоянно повышался. В первую очередь для нас — приморцев. Мы ждем гостей как иностранных, так и из западных регионов России», — сказал во время встречи с рестораторами региона зампред правительства Приморья Константин Шестаков.

Во время встречи рестораторы отметили, что хорошие специалисты, которые знают основы сервиса, всегда нужны в зале, а не только во время туристического сезона.

По итогам встречи первыми партнёрами проекта «Кадры для бизнеса. Официанты» стали рестораны «Супра», Tokyo, Syndicate-Port Cafe, Osama sushi, Zuma и гостиница «Экватор» — выпускники проекта будут работать в этих заведениях уже в июне текущего года.

«Рестораны будут глубоко вовлечены в образовательный процесс проекта и сделают его максимально ориентированным на практику. В итоге месячного интенсива студенты будут обучаться у лучших метрдотелей, работающих в Приморье, и со 100%-й уверенностью получат работу на летние месяцы», — заявил Шестаков.

Занятия начнутся в мае на базе колледжа ВГУЭС. Подать заявку на бесплатное обучение может любой желающий.

Стоит отметить, что все выпускники первого потока обучения поваров трудоустроены в ресторанах Владивостока. Проект «Кадры для бизнеса» реализуется в Приморье в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
БизнесВладивостокобщепит
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы