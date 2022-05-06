Декорируем потолок современно: фальшбалки

Для чего теперь используют потолочные балки, и как имитация может стать практичной — поговорим о фальшбалках.

Деревянные балки: монолитные и полые Потолочные балки делятся на два основных вида: монолитные и полые. Сегодня мы разберём второй вариант, декоративный, который также называют фальшбалками. Фальшбалки Фальшбалки — это имитация балок, которая носит декоративный характер. Это полые конструкции, предоставляющие его владельцу гораздо больше возможностей, чем монолитный вариант. Например, потолочные балки одновременно украшают интерьер и, за счёт пространства внутри, скрывают различные дефекты, которые возможны на потолке и стенах. За это дизайнеры их особенно ценят. Через фальшбалки больших сечений можно проводить воздуховод или другие коммуникации, которые располагаются на потолке и стенах. Ещё одной особенностью фальшбалок является возможность встраивать в них светильники. Монтаж встроенной подсветки в потолочные балки стал популярным решением, которое, помимо удобства, смотрится органично, красиво и современно. Материалы В качестве основных материалов, которые используются при изготовлении декоративных брусов, считаются древесина лиственницы, сосны или дуба. Также порой берётся древесина ясеня. Что касается цвета и внешнего оформления, обычно деревянные балки не оставляют в их изначальном цвете, а тонируют, исходя из предпочтений покупателя. Мы говорим об элементе декора, поэтому тонировка — не всё, что возможно сделать с переработанным деревом. Так, нередко мастера брашируют балки (искусственно состаривают древесину) для большей эффектности. Это популярная услуга. К кому обратиться за фальшбалками Компания GRISMI самостоятельно производит декоративные потолочные балки из дерева. Мастера производителя также профессионально занимаются, по запросу, брашированием и покраской фальшбалок. Они берутся за работу любой сложности. Ваш чертёж или эскиз в кратчайший срок может стать реальностью в лучшем виде, после чего его доставят в любой уголок Московской области, а при необходимости — и всей России, за приемлемую цену. Посмотреть примеры работ, получить консультацию и просто ознакомиться с предложениями приглашаем на сайте компании GRISMI. Пользование: для чего подходят фальшбалки? Интересно, что такие балки подходят практически для любого интерьера. И неважно, куда они нужны — в свой дом ли, в офис, в квартиру или в коммерческую недвижимость. Изначально потолочные балки считались классикой в обычных деревенских домах, традицией. Правда, тогда это был укрепляющий каркасный элемент. Балки были необходимостью. Теперь, уже в качестве декора, их используют как в простых интерьерах, так и в самых современных и необычных задумках дизайнеров.

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