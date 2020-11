"Ростелеком" и "Газпром газэнергосеть гелий" намерены сотрудничать для обеспечения телекоммуникационными услугами логистического центра гелия в Приморском крае

«Ростелеком» и «Газпром газэнергосеть гелий» намерены сотрудничать для обеспечения телекоммуникационными услугами логистического центра гелия в Приморском крае ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, и ООО «Газпром газэнергосеть гелий», заказчик и инвестор строительства одного из крупнейших в мире логистических центров гелия, заключили соглашение о взаимодействии, направленном на подключение «Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)» к интернету по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Проведение ВОЛС позволит обеспечить логистический центр всеми необходимыми телекоммуникационными услугами для автоматизации производственных процессов всех объектов логистической инфраструктуры. Соглашение предусматривает строительство ВОЛС до пунктов промежуточного обслуживания гелиевых контейнеров на территории Хабаровского края, Приморского края и Амурской области, которые являются частью реализуемого проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)». Таким образом будет обеспечена диспетчеризация всего цикла доставки жидкого гелия от Амурского ГПЗ до логистического центра. Соглашение о намерении заключено в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года. Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Выручка группы компаний за I полугодие 2019 г. составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль — 10,0 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Досье "Золотого Рога": ООО «Газпром газэнергосеть гелий» — уполномоченная компания по реализации на территории Приморского края инвестиционного проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)», который предназначен для обслуживания криогенных контейнеров для перевозки жидкого гелия, которые будут поступать с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и направляться на экспорт через порты Приморского края. Компания строит ХАБ в статусе резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Надеждинская». Логистический центр гелия — неотъемлемая часть проекта «Амурский газоперерабатывающий завод», являющегося одним из основных объектов Восточной газовой программы ПАО «Газпром». Центр станет первым и единственным в России предприятием такого рода, не имеющим аналогов. При строительстве используются самые современные технологии. Реализация проекта откроет широкие перспективы экспортных поставок гелия. Строительство ХАБа синхронизировано со строительством Амурского ГПЗ. Производственная мощность Логистического центра составит 60 млн нм³/год в пересчете на газообразный гелий. Пуск логистического центра намечен на 2021 год. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter