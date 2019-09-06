В Приморском крае Билайн отметил рост потребления мобильного интернета по итогам расширения сети 4G

За последние 2 года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру на территории Приморского края. Стройка вышек 4G в течение 2018 года позволила увеличить их число на 27% относительно 2017 года и приблизить покрытие 4G к максимальным значениям во Владивостоке и ряде городов края. К началу пляжного сезона в текущем году Билайн запустил скоростной мобильный интернет 4G в популярных прибрежных зонах и местах отдыха. Возможность пользоваться всеми преимуществами 4G появилась у жителей и гостей: пгт Преображение, с. Валентин, курортном поселке Горные ключи, а также на острове Русский в районе 8, 24 и 25 корпусов ДВФУ. Также Билайн запустил технологию Massive MIMO на сети во Владивостоке, одну из ключевых технологий для построения в будущем 5G, позволяющую за счет дополнительной секторизации базовых станций обеспечить большую емкость сети и качественный доступ в интернет в условиях максимальной концентрации абонентов.