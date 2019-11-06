Одно из крупнейших предприятий Приморья сокращает работников, несмотря на громадную прибыль

«220 работников будут сокращены до конца 2019 года в арсеньевской авиационной компании «Прогресс» (ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина». - Прим. ав.). Соответствующие уведомления авиастроители уже получили. Причина - оптимизация расходов. И если на 1 января 2018 года в компании трудились 7 100 человек, то по данным на январь 2019 года - уже 5 945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4 960 работников, а к 1 июня 2020 года - до 4 792 человек», - сообщила месяц назад Федерация профсоюзов Приморского края.