Проклятие острова Русского

Простое социально ориентированное жилье по затратам оказалось равноценным элитному жилью в центре Владивостока Печальную дату отметили пайщики Жилищно-строительного кооператива «Остров» во Владивостоке – семь лет назад, 25 октября 2012 года, состоялось учредительное собрание, на котором ими было принято ошибочное решение об организации этого ЖСК. «Свадебные генералы» из Фонда содействия жилищному строительству (в дальнейшем АИЖК, а затем – АО «ДОМ. РФ») убедили преподавателей ДВФУ и сотрудников ДВО РАН, что благодаря новому Федеральному закону «О содействии развитию жилищного строительства» они быстро и относительно дешево смогут построить для себя жилье в новом поселке на берегу бухты Новик, недалеко от кампуса ДВФУ. В ЖСК просились очень многие, но отбирали в него только самых достойных и платежеспособных, а многочисленным недостойным обещали строительство следующих очередей поселка на обещанных рядом территориях. «Семерку» многие считают счастливым числом, но в случае с ЖСК «Остров» оно себя не оправдало. Эту дату рождения ЖСК кооператоры встречали не за столами в своих новых квартирах и просторных домах-фазендах, а групповым пикником-субботником, состоявшемся 26 октября на въезде в недостроенный поселок. А ведь еще в августе представители АО «ДОМ.РФ» и генподрядной компании убеждали, что в сентябре пайщики по графику начнут получать ключи от своих квартир и домов для заселения. Кто в очереди? По словам члена правления кооператива Натальи ИВАННИКОВОЙ, действительно получают, но не для того, чтобы уже заезжать и праздновать новоселья, а только чтобы посетить свою квартиру или дом и увидеть, что с ними сделали строители. А они должны были сделать все «под ключ». Наталья Павловна стояла у истоков образования ЖСК «Остров» и, пожалуй, лучше всех знает всю историю строительства поселка. Впрочем, есть вопросы не только к ней. Было бы неплохо, если бы на них смог ответить сам зампред Игорь ШУВАЛОВ, изначально взявшийся курировать это строительство. И – чтобы за то издевательство, которому подверглись подопытные пайщики, тоже кто-то ответил… Организатор пикника-субботника пайщиков Светлана МУРАШКИНА поведала о том, что в настоящее время в ЖСК состоят 338 членов, которые оплатили все 100% стоимости своего будущего жилья. А надо заметить, что практически треть этой стоимости было собрано первым взносом еще в начале 2013 года. Предполагалось, что уже в конце 2014 года все пайщики за свои деньги получат выбранные ими дома или квартиры. Но от длительной и изнурительной множеством проблем подготовки к строительству поселка удалось перейти только в 2016 году. Интересный факт: когда ЖСК организовывался, в нем нашлось место для 437 пайщиков. То есть, на сегодня проектом потеряны 99 семей! И это притом что, когда пайщиков стало не хватать, в кооператив преподавателей и ученых его организаторам удалось заманить какое-то количество приморских многодетных семей. В процессе затянувшегося строительства некоторые люди, потеряв веру, выходили из ЖСК добровольно, другие – изгонялись «за неуплату взносов», хотя, при невыполнении строительных работ, эта «неуплата», вероятно, не была актуальна. Причем ЖСК с некоторыми из исключенных до сих пор не рассчитался – не вернул деньги, поскольку утратил возможность оперировать взносами пайщиков. Каким-то хитрым способом кооперативные деньги оказались в руках найденного АО «ДОМ.РФ» технического заказчика строительства, в уставе которого не прописано возвращать деньги кооператорам, покинувшим ЖСК. Сайт кооператива свидетельствует, что в проекте поселка на 26 октября этого года имеется невостребованное свободное жилье. В многоквартирных домах НМ2М свободно 11 квартир из 60, в НМ3М – 19 из 54. Свободны три дома НИ2М площадью около 141 кв. метра каждый, 7 домов проекта «Новик» по 150 кв. метров, 3 жилых помещения в дуплексах примерно по 75 кв. метров и 1 дом проекта НИ3М площадью 91 кв. метр. То есть, в целом – 44 единицы жилья. Если эти 44 недостающих пайщика вычесть из 99 участников, выбывших из проекта с начала его осуществления, то интересен вопрос: куда же подевались 55 жилых помещений? То ли мелкие социальные квартиры объединились в жилье покрупнее, то ли некоторые дуплексы стали чисто индивидуальными домами, либо от строительства каких-то домов пришлось отказаться по причине нехватки места… «Остров» тонет в помощи В конце июля заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис ФИЛИППОВ отмечал, что еще в апреле на строительство поселка ЖСК «Остров» введены силы мощной строительной компании «РК-Строй», успешно работающей на объектах этой федеральной структуры, и в ноябре все строительные работы по поселку могут быть завершены. Члены ЖСК уже в конце мая проголосовали за передачу этой компании генподряда от не оправдавшей их доверия компании ИСК «Аркада». Судебные споры с этой компанией кооператив продолжает по сей день. Компания утверждает, что затраты оказались значительно выше, чем предполагалось, и полученный ею огромный аванс буквально весь ушел на выполненные работы. Однако ЖСК с этим не согласился. Но вернуть деньги не удалось. Директор по строительству ООО «РК Строй» Алексей АДИКАЕВ, отвечая на вопрос газеты «Золотой Рог», заявил, что цена 1 кв. метра жилья по завершении строительства поселка для пайщиков останется на уровне 49 800 рублей, хотя фактическая стоимость «квадрата» оказывается существенно выше. По его оценке, тогда «за счет разных видов поддержки государства, каждый пайщик, вернее, в целом его семья, в среднем получил помощь в размере не менее 2 млн рублей». Подрядчик отмечал, что с финансированием все в порядке. Оно позволяло сосредоточить на стройплощадке сотни специалистов и десятки единиц техники. Однако, помощь, как выяснилось, потребовалась более серьезная, и на прошедшем в начале сентября V Владивостокском экономическом форуме этому строительству со стороны «ДОМ.РФ» были обещаны еще 1,6 млрд рублей. Это к той помощи, которая со стороны этой компании была выделена ранее – 820 млн рублей на благоустройство территории. Небольшие расчеты показывают, что по деньгам к этому строительству тоже есть вопросы. По проекту поселка, общая площадь его зданий оценивалась в 40 810 кв. метров. Это примерно по 37,1 кв. метра на каждого будущего жильца, которых, предполагалось, здесь будет проживать 1 100 человек. В целом, взносы, за которые жилье должно было бы построиться, необходимы были в размере 2 млрд 032,338 млн рублей. И это без всякой денежной помощи с чьей-либо стороны. Когда же проект из-за «непредвиденного» удорожания начал заваливаться, то в него пошла дополнительная помощь. Как отмечалось на «пикнике», обещанные 1,6 млрд до стройки еще не дошли. Вероятно, именно поэтому пайщики отмечают, что в октябре работы стали замирать. Судя по состоянию поселка, сдача его в целом в этом году уже не состоится. Но, возможно, будет сдана небольшая первая очередь, где сейчас наблюдается более высокая готовность, выполнено благоустройство и другие завершающие работы. Фотографии фотоотчета самого ЖСК наглядно показывают, что невыполненные объемы еще очень большие. С учетом того, что благоустройство территории в основном уже переносится на следующий год, полную неформальную сдачу поселка можно ожидать лишь во втором квартале 2020 года. Обещанная и уже выданная этому строительству помощь «ДОМ.РФ», даже без высоких затрат на техническую помощь и без стоимости бесплатно предоставленной земли, должна в целом составить 2,42 млрд рублей. Помощь и взносы пайщиков вместе должны составить 4 млрд 452,338 млн рублей. Простым делением получаем, что на 1 кв. метр этого «социально ориентированного» жилья в поселке ЖСК «Остров» затраты граждан и государства составят примерно 109 099 рублей. Но надо отметить, что еще имеется какой-то «икс» помощи со стороны города, который был вынужден оказывать этому строительству свою помощь и идти на определенные затраты, и «игрек» краевой помощи, без которой тоже стройка не обходилась. В итоге «квадрат» в кооперативном поселке по своим затратам, вероятно, достигает 150-160 тыс. рублей, то есть в три раза выше, чем цена строительства была определена паевыми взносами! Раки по пять рублей, но вчера Можно только посетовать, что деньги граждан и государства так нелепо транжирятся. Для сравнения приведу следующие цифры. В достраивающемся втором жилом доме ЖСК «Снеговая падь» в центре Владивостока «квадратный метр», строящийся «под ключ», для вновь вступающего члена кооператива этим летом был определен в 90 тыс. рублей (при начале строительства он составлял около 63 тыс. рублей). А по цене 150-160 тыс. рублей «квадрат» для преподавателя ДВФУ или ученого ДВО РАН можно сегодня взять у застройщиков даже в элитных новостроях вблизи от центра города. Другой возможный и более скромный вариант. Строительство в новом микрорайоне Снеговая падь «Д» «доступного и комфортного жилья», оказывается, было невозможным по 35 тыс. рублей за «квадрат», но успешно могло бы продолжаться по 60 тыс. рублей. То есть, взносов и помощи ЖСК «Остров» было бы достаточно, чтобы людям реально получить в 2,5 раза больше жилья на престижной Второй Речке с ее приятным микроклиматом, чем на острове Русском в отдаленном поселке. Доехать по новой объездной дороге от Снеговой пади до кампуса ДВФУ для преподавателя составляло бы всего около двадцати минут. Спрашивается: ради чего 7 лет граждане и государство мучились со строительством поселка ЖСК «Остров», если были и есть более простые решения. А ведь не исключено, что помощь поселку потребуется и в дальнейшем – при его эксплуатации. Иначе он со своим контингентом малообеспеченных преподавателей и ученых может превратиться в бесперспективную деревню. На фото: Так выглядят строительные площадки поселка спустя семь лет. Фото ЖСК «Остров» Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

